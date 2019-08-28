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阿伯好市多「回收咖啡豆渣」敲好敲滿！　網酸：以為工作人員清機台…

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▲▼阿伯好市多回收其他人的咖啡豆渣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲身旁還有許多客人阿伯仍忘我地敲。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

先前發生過有婦人在好市多醬料區打包洋蔥丁事件，如今又傳出有阿伯在磨豆機前「回收咖啡豆」，奧客程度達到新境界。一名網友在臉書《爆怨公社》PO出一段影片，一位穿黃色上衣的阿伯拿著小刷子與塑膠袋，不斷在咖啡磨豆機前敲敲打打，下秒竟然撿起其他客人散落在桌面的幾顆咖啡豆，直接放進磨豆機裡回收，「敲好敲滿就算了，下方清潔層的渣渣豆豆都刮好刮滿不放過」，噁心行徑讓原PO目瞪口呆。

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▲▼阿伯好市多回收其他人的咖啡豆渣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲機台內的渣渣也要掃乾淨。

原PO表示，他剛買完咖啡豆出來，準備要到磨豆機磨成粉時，卻看到這位阿伯拿著冰塊區拿來的塑膠袋，在磨豆機前不斷敲打，企圖敲出上一位客人遺留的幾顆咖啡豆，自己就能得到一包免費咖啡粉。

而且阿伯敲到一半，還看了看自己手中的收穫，似乎不太滿意地又打開清潔層，撿起幾顆咖啡豆、渣渣，繼續丟進磨豆機裡敲打，直到沒東西掉出來才肯罷休。原PO見到這景象，瞬間起雞皮疙瘩，「看完後決定不磨走人，寧願整包帶回家手工慢慢搖。」

▲▼阿伯好市多回收其他人的咖啡豆渣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲下方清潔層內的咖啡豆也不能放過。

其他網友看完紛紛酸說，「裝好裝滿，美式風格！」「阿北動作超熟練，家裡可能是開早餐店的」「他的手法熟練到我一度懷疑他是工作人員在清機台...」。但也有人認為，其實阿伯的行為也沒妨礙到他人，「既然都是剩下的渣渣，有人幫忙清一清，避免跟下一個混在一起也不錯」「他沒拿也是被清掉，原本的垃圾被利用，也沒礙到你」「這還好！最受不了什麼都沒買，直接打包洋蔥、酸黃瓜跟吸管、紙巾！」

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關鍵字：好市多,咖啡,磨豆機,奧客

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