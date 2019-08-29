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拿鐵、卡布奇諾限時買一送一！邊喝咖啡還能洗衣服買菜　全家南台灣最大複合店來了

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▲▼ 「全家」南台灣最大複合店開幕 。（圖／業者提供）

▲全家南台灣最大複合店開幕。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為創造更多獨特且有差異化經營模式，超商跨界合作一波接著一波，除了比拼商品、服務外，也開越來越大間的複合店。繼小7開出全台最大複合店「Big7」後，全家也在南台灣開出首家最大複合店，一次集結咖啡、洗衣及超市機能，讓消費者一邊喝咖啡還能洗衣服兼買菜，滿足一站式需求。

看好高雄消費潛力，全家繼開出bb.q CHICKEN韓式炸雞與天和鮮物複合店後，再首度推出咖啡、洗衣及超市機能三合一店型，該店選在高雄85大樓附近的住商混合區，面積達百坪，並首度引進高雄烘焙名店「方師傅」的多款甜鹹食。

▲▼「全家」南台灣最大複合店開幕 。（圖／業者提供）

▲▼「全家」南台灣最大複合店開幕 。（圖／業者提供）

全家表示，今年相繼推出咖啡旗艦店和洗衣複合店，成功開拓出創新經營模式，此次為該兩種複合店首次進軍高雄，咖啡旗艦店更導入兩款咖啡神器「德國WMF espresso機」和「Klub擬手沖咖啡機」，預計可開發出有別於傳統便利商店的新客群，可望業績較一般店成長二到三成。

為歡慶南台灣最大複合店開幕，全家也推出該店專屬的優惠活動，除了自8/30～9/5開幕期間義式拿鐵、卡布奇諾買一送一，購買輕食就送小杯熱美式咖啡、購買蔬菜3包享100元優惠價外；另至9/8到店洗衣即享半價優惠，9/9至9/15則推出洗衣贈水果活動。

▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

至於小7則於去年在台北「博源門市」開出全台最大複合店「Big7」，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種整合在單一門市內，成為業界複合種類最多的全新店型。其中，全新的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」更吸引許多民眾前來體驗。

小7指出，目前複合店共324店，包含美妝、健身、麵包、生啤酒、烤雞、咖啡、糖果、閱讀、披薩、聯名店共10種型態複合店型。而「Big7」也於今年8月初在基隆與台中分別開出第二、三家，目前業績已較去年同期成長超過1～2成，未來將針對不同商圈持續導入更多複合店型。

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