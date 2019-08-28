全台最「巨美」！全聯首家「旗艦咖啡館」在台中　秘密武器一次亮相

▲全聯首間咖啡旗艦店將在台中開幕。（圖／取自粉絲團，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為持續穩坐超市龍頭寶座，全聯這兩年以烘焙、甜點與熟食做為超市差異化戰略武器，除了自有品牌甜點We Sweet受到網友喜愛，其與阪急合作的現烤平價麵包，也獲得不少婆婆媽媽青睞，不僅帶來業績更有「帶路貨」的功能。而全聯今年不僅將現烤麵包和現煮咖啡的黃金組合，持續擴大導入更多門市外，還在台中開設全台首間「We Sweet咖啡館」的旗艦店型。

全聯首間旗艦店坐落於台中市西屯區，旁邊是家樂福文心店。從外觀看來，該間店有兩層樓設置，一樓是賣場，而二樓則是咖啡館以及座位區，面積不僅是全台門市之冠，佈置設計也是全台最美，不僅有網美打卡牆，也應是找來日本知名超市設計師-西川隆先生所設計，日式超市風格提升整體門市質感。預計8/31會正式對外亮相。

據了解，全聯首家咖啡旗艦店型除了會販售自有品牌甜點We Sweet，以及與阪急合作的現烤平價麵包和剛改版不久的現煮咖啡外，還將導入氮氣咖啡、生啤機等全新秘密武器。另預計也將會販售各種熟食，像是炸物、壽司、自有品牌美味堂滷味等。

全聯去年整體業績雖將近1200億元，但今年則要挑戰更高目標的1300億元。對此，業者不斷端出差異化戰略武器，以吸引更多消費者矚目。而這次更將旗下明星商品整合，像是自有品牌甜點We Sweet的去年整體業績更上看13億，而現烤麵包去年更賣出近85萬個，銷售額破2300萬元，後勢看漲，預計該店開幕後將吸引許多人潮，並帶動業績成長。

另外，全聯預計今底前也會將現煮咖啡導入逾500家門市，後年每家門市都可買到。而售價仍會維持長期優惠價，且每周一還祭出熱美式15元、周四熱拿鐵25元特惠，同時還會不定期推出購買咖啡就送麵包或甜點等好康，吸引消費者矚目。而現烤麵包今年將增加至255店，預計2020年導入全台約千家門市。

至於超商雙雄則早看好咖啡所帶來的效益設置咖啡館，像是全家目前已有四間Let's Café旗艦店，分別為桃園新天地、台發店、敦新店、台中時尚店，而店內除設置座位區，也提供不同產區專業豆，滿足不同咖啡饕客需求，也成功帶動業績較一般店舖成長2～3成。