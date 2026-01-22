　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

▲▼ 全家Let`s Café新品（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲全家推出阿里山極選綜合咖啡美式大杯80元、拿鐵大杯90元（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

走進便利商店買飲品，過去可能只為了快速便利，但最近不少人發現，手中的那一杯香氣更立體、口感更細緻。全家便利商店近期端出「台灣特有高山風味」雙飲品，無論是喜歡咖啡的醇厚，或是偏好茶葉的清香，都能在街頭巷尾輕鬆品嚐到來自海拔千公尺以上的精湛風味。

阿里山咖啡之所以珍貴，關鍵在於它的產地與產量珍稀，海拔高、日夜溫差大，使咖啡豆能累積更高糖分，風味層次自然更豐富，常帶有花香、茶香與柔和果酸，被譽為「台灣咖啡界的隱藏版寶藏」，全家並不是第一次販售阿里山咖啡，過去曾在Let's Café旗艦店限時推出阿里山單品咖啡，開賣首日就湧入排隊人潮，限量300杯更是瞬間完售，讓不少人扼腕直呼「沒搶到」。

這次，全家不再只是「快閃」，針對咖啡愛好者， Let’s Café 推出「阿里山極選綜合咖啡」，主打以「黃金比例」調配出最完美的平衡感 。這款咖啡由 UCC 世界咖啡冠軍師團隊親自監修，特別選用阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，，並巧妙結合巴西與哥倫比亞產區豆款，有網友就分享：「以前覺得阿里山咖啡離生活很遠，現在竟然可以每天路過順手買一杯，真的很有感」！

▲▼ 全家Let`s Café新品（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲全家特別找來UCC雙冠軍團隊監修，以黃金比例調配，並以中焙至中焙偏淺的分群烘焙方式，打造台灣消費者偏好的平衡風味。

如果你是「不喝咖啡派」，這次全家同步推出的Let’s Tea「蘭韻梨山烏龍」同樣吸睛。選用青心烏龍品種，來自海拔約2,100公尺以上的梨山茶區，雲霧繚繞、日夜溫差大，讓茶葉自然累積香氣與甜感，沖泡後的茶湯帶有淡淡蘭花香與蜜糖香，口感甘潤順滑、回韻細緻，被許多茶友視為高山茶中的精品，不同於一般即飲茶，透過獨家膠囊茶機現萃技術，封存茶葉、精準控溫萃取，讓每一杯都能維持穩定風味，目前全台已有約1,000間門市導入膠囊茶機，加上冬季熱飲需求高漲，也讓這款梨山烏龍被不少人形容為「下班後最療癒的一杯」。

▲▼阿里山咖啡,全家,蘭韻梨山烏龍。（圖／業者提供）

▲Let’s Tea「蘭韻梨山烏龍」1/21至3/17特價59元。

全家這波「台灣特有高山風味」攻勢也同步搭配優惠方案登場，若透過APP跨店取訂購更划算，美式咖啡6杯只要299元、拿鐵5杯299元，換算下來一杯不到60元，就能喝到過去在精品咖啡館才有的阿里山咖啡，更在1/21檔期獨家推出阿里山雲海風格設計的限定杯款，光是杯身設計就讓不少消費者直呼「太美必須收藏」。全家同步推出的Let's Tea「蘭韻梨山烏龍」在1/21至3/17期間特價59元，吸引大批茶飲愛好者嘗鮮，有網友分享「用銅板價就能喝到精品等級的台灣高山茶，CP值真的太高」！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　遭9路搜索
國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？
警報狂響！「柏崎刈羽核電廠」重啟不到1天　決定停止運轉
參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！在場員工1人1台
蘆洲雙屍今解剖！家屬哀戚赴殯儀館　檢未借提逆子到場
全聯馬年福袋出爐！「抽367萬保時捷」中獎率提高1.6倍
快訊／台中五口命案　李惠雯穿囚服現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

除舊佈新必搶這波！超級品牌日「STAUB鑄鐵鍋、德國雙人彩刀組」超殺價格錯過再等一年

台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

好市多「20年前折價券」還能用！網驚呼：收藏價值比500還高

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場　初次Oloroso雪莉桶熟成，昇華優雅花果風味

奔馳而至的祝福：Johnnie Walker藍牌馬年限定瓶與XR 21年新春限定禮盒揭幕新春風味高度

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心　旅客笑翻：這提醒太強！出國三寶一定要帶

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

肯德基「富貴金沙起司脆雞」1/27開賣　桶餐限時特價168元

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

除舊佈新必搶這波！超級品牌日「STAUB鑄鐵鍋、德國雙人彩刀組」超殺價格錯過再等一年

台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

好市多「20年前折價券」還能用！網驚呼：收藏價值比500還高

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場　初次Oloroso雪莉桶熟成，昇華優雅花果風味

奔馳而至的祝福：Johnnie Walker藍牌馬年限定瓶與XR 21年新春限定禮盒揭幕新春風味高度

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心　旅客笑翻：這提醒太強！出國三寶一定要帶

汀士頓雪莉桶×年節餐桌　沉浸4D奶油風味　舉杯迎來團圓時刻

另一半呼聲如雷卻睡超香？專家揭大腦早已自動忽略

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

下剋上！吳芳嫺三盤射落11種子　強勢挺進澳網女雙次輪

神秘「蕭大戶」炒股！猛拉7檔股票賺數千萬　操縱股價遭9路搜索

「OnlyFans女星遭擄」行車紀錄器全拍下　拍片曾提大毒梟

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

【康復巴士後門大開！】病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

消費熱門新聞

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

萊爾富開出第2位「台積電股票」大獎

汀士頓雪莉桶×年節餐桌

全聯馬年福袋「抽367萬保時捷」　中獎率提高1.6倍

網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

更多熱門

相關新聞

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

全家合作UCC推「阿里山咖啡」第2杯半價

全家便利商店再攜手UCC，推出Let’s Café 新品「阿里山極選綜合咖啡」，即日起於全台超過4,400間店舖開賣，即日起至2月3日新品「第2杯半價」，同時於會員APP隨買跨店取推出299元優惠組合。7-ELEVEN 近來在限定門市推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」，象徵喝了馬上富「桂」。

超商新推「香菜義大利麵」、開運鮮食

超商新推「香菜義大利麵」、開運鮮食

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

全家合作高雄燈會　推「超人力霸王」聯名杯、拍拍燈手環

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

關鍵字：

阿里山咖啡全家蘭韻梨山烏龍

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面