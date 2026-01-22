台灣特有高山風味隨手享，全家便利商店推出質感雙饗：阿里山極選綜合咖啡、蘭韻梨山烏龍

▲全家推出阿里山極選綜合咖啡美式大杯80元、拿鐵大杯90元（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

走進便利商店買飲品，過去可能只為了快速便利，但最近不少人發現，手中的那一杯香氣更立體、口感更細緻。全家便利商店近期端出「台灣特有高山風味」雙飲品，無論是喜歡咖啡的醇厚，或是偏好茶葉的清香，都能在街頭巷尾輕鬆品嚐到來自海拔千公尺以上的精湛風味。

阿里山咖啡之所以珍貴，關鍵在於它的產地與產量珍稀，海拔高、日夜溫差大，使咖啡豆能累積更高糖分，風味層次自然更豐富，常帶有花香、茶香與柔和果酸，被譽為「台灣咖啡界的隱藏版寶藏」，全家並不是第一次販售阿里山咖啡，過去曾在Let's Café旗艦店限時推出阿里山單品咖啡，開賣首日就湧入排隊人潮，限量300杯更是瞬間完售，讓不少人扼腕直呼「沒搶到」。

這次，全家不再只是「快閃」，針對咖啡愛好者， Let’s Café 推出「阿里山極選綜合咖啡」，主打以「黃金比例」調配出最完美的平衡感 。這款咖啡由 UCC 世界咖啡冠軍師團隊親自監修，特別選用阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，，並巧妙結合巴西與哥倫比亞產區豆款，有網友就分享：「以前覺得阿里山咖啡離生活很遠，現在竟然可以每天路過順手買一杯，真的很有感」！

▲全家特別找來UCC雙冠軍團隊監修，以黃金比例調配，並以中焙至中焙偏淺的分群烘焙方式，打造台灣消費者偏好的平衡風味。

如果你是「不喝咖啡派」，這次全家同步推出的Let’s Tea「蘭韻梨山烏龍」同樣吸睛。選用青心烏龍品種，來自海拔約2,100公尺以上的梨山茶區，雲霧繚繞、日夜溫差大，讓茶葉自然累積香氣與甜感，沖泡後的茶湯帶有淡淡蘭花香與蜜糖香，口感甘潤順滑、回韻細緻，被許多茶友視為高山茶中的精品，不同於一般即飲茶，透過獨家膠囊茶機現萃技術，封存茶葉、精準控溫萃取，讓每一杯都能維持穩定風味，目前全台已有約1,000間門市導入膠囊茶機，加上冬季熱飲需求高漲，也讓這款梨山烏龍被不少人形容為「下班後最療癒的一杯」。

▲Let’s Tea「蘭韻梨山烏龍」1/21至3/17特價59元。

全家這波「台灣特有高山風味」攻勢也同步搭配優惠方案登場，若透過APP跨店取訂購更划算，美式咖啡6杯只要299元、拿鐵5杯299元，換算下來一杯不到60元，就能喝到過去在精品咖啡館才有的阿里山咖啡，更在1/21檔期獨家推出阿里山雲海風格設計的限定杯款，光是杯身設計就讓不少消費者直呼「太美必須收藏」。全家同步推出的Let's Tea「蘭韻梨山烏龍」在1/21至3/17期間特價59元，吸引大批茶飲愛好者嘗鮮，有網友分享「用銅板價就能喝到精品等級的台灣高山茶，CP值真的太高」！