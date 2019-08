精品家電BALMUDA限時75折起　涼夏家電入手好時機

▲涼夏家電推促銷,BALMUDA優惠低至75折。(圖/各品牌提供,以下同)

記者蔡惠如/綜合報導

時序入秋,夏季家電也進入促銷期,日本以精品家電為特色的BALMUDA,近期也推出75折起的夏季家電促銷,包括空氣清淨機與BALMUDA The GreenFan風扇,在9/1前推出75折至95折的優惠價,而氣泡水機sodastream也針對其配件專用水瓶,推出399元的加購價。

通路業者表示,9月起即將進入百貨公司周年慶的折扣季,但其家電主要是秋冬新款,想添購好家電來迎接明年的夏日,建議可以趁此波促銷入手,只要家中有地方放,現在出手夏季家電算是好時機。



BALMUDA在日本以高質感的家電著名,其烤麵包機、空氣清淨機與電風扇,都是話題商品, The GreenFan風扇採用內建電池設計,可不需插電自由移動,最受矚目的特色則是在特定模式下,音量最小僅13分貝,與蝴蝶振翅的聲音相同,晚上睡覺也不怕被電器聲打擾。

近年空汙議題受矚目,本次促銷也納入旗下BALMUDA The Pure空氣清淨機產品,9/1前購買, The GreenFan風扇特價75折,原價15,900元,特價11,925元;BALMUDA The Pure空氣清淨機原價18,800元,特價17,860元。

而因應氣泡水風潮,在台持續熱銷的sodastream氣泡水機,近期也推出Duncan、小學課本的逆襲、嗨 小強三大插畫家限量聯名水瓶,讓產品外觀更有新意,9/30前,也針對其水瓶配件推出優惠方案,消費者購買sodastream任一產品,包括含鋼瓶或水瓶,便能以加購價399元,把限定插畫瓶組帶回家 。