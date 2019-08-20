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精品家電BALMUDA限時75折起　涼夏家電入手好時機

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▲涼夏家電推促銷。（圖／品牌提供）

▲涼夏家電推促銷，BALMUDA優惠低至75折。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序入秋，夏季家電也進入促銷期，日本以精品家電為特色的BALMUDA，近期也推出75折起的夏季家電促銷，包括空氣清淨機與BALMUDA The GreenFan風扇，在9／1前推出75折至95折的優惠價，而氣泡水機sodastream也針對其配件專用水瓶，推出399元的加購價。

通路業者表示，9月起即將進入百貨公司周年慶的折扣季，但其家電主要是秋冬新款，想添購好家電來迎接明年的夏日，建議可以趁此波促銷入手，只要家中有地方放，現在出手夏季家電算是好時機。

BALMUDA在日本以高質感的家電著名，其烤麵包機、空氣清淨機與電風扇，都是話題商品， The GreenFan風扇採用內建電池設計，可不需插電自由移動，最受矚目的特色則是在特定模式下，音量最小僅13分貝，與蝴蝶振翅的聲音相同，晚上睡覺也不怕被電器聲打擾。

▲涼夏家電推促銷。（圖／品牌提供）

近年空汙議題受矚目，本次促銷也納入旗下BALMUDA The Pure空氣清淨機產品，9／1前購買， The GreenFan風扇特價75折，原價15,900元，特價11,925元；BALMUDA The Pure空氣清淨機原價18,800元，特價17,860元。

而因應氣泡水風潮，在台持續熱銷的sodastream氣泡水機，近期也推出Duncan、小學課本的逆襲、嗨 小強三大插畫家限量聯名水瓶，讓產品外觀更有新意，9／30前，也針對其水瓶配件推出優惠方案，消費者購買sodastream任一產品，包括含鋼瓶或水瓶，便能以加購價399元，把限定插畫瓶組帶回家 。

▲涼夏家電推促銷。（圖／品牌提供）

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關鍵字：BALMUDA,sodastream,涼夏家電,家電,促銷,優惠

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