限量10萬組！月租費11元還不用綁約　到超商辦門號只要1小時

▲民眾只要上網申辦亞太電信門號後，就能到全台萊爾富門市當場取卡，直接開通。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

超商跨界服務沒有極限！萊爾富與亞太電信攜手合作，推出當場取卡、直接開通服務，且最快只要一小時就能辦好。同時，還祭出限量的《$11旋風》方案，月租費只要11元，且不用綁約，預計將吸引許多消費者搶辦。

為創造更多獨特與差異化，超商紛紛與不同業界跨界合作，期望打破門市坪數限制，不僅提供消費者更多便利服務，更為業績帶來成長動能。而萊爾富則攜手亞太電信合作，讓消費者可在全台約1400家門市直接取卡辦門號。

萊爾富指出，使用者上網填妥資料，完成身分驗證，就可以直接到萊爾富付款買卡，當場完成門號開通，最快只要一小時就能辦好，後續也會將服務導入Life-ET，消費者可直接到門市完成身分驗證，預計10月會開通。

為歡慶雙方合作，亞太電信還推出萊爾富獨家的「11不綁約方案」活動。自即日起至10月8日至「萊爾富VIP APP」完成萊爾富麻吉電信問券，即有機會獲得「11活動序號」；另自9月4日至10月8日期間，至萊爾富門市單筆消費滿399元，即可獲得一組「11活動序號」，限量10萬組。

至於全家則自去年8月起陸續獨家與台灣之星、Line Mobile、遠傳電信合作，消費者於網路申請電信服務，審核通過後，消費者憑雙證件至選定店舖取得sim卡並繳回申請書，最快1小時可開通服務。目前申請件數平均每月破萬件。