快訊／郭台銘傳「中秋起義」引爆政壇　蔡沁瑜：爭取台灣第三條路

記者羅婉庭／台北報導

外傳鴻海集團創辦人郭台銘將在中秋節「起義」，永齡基因會副執行長蔡沁瑜29日僅表示，郭台銘人正在中東，幕僚還沒有詢問他的意思，內部也沒有訂出時間表或相關安排，但她也說，希望與志同道合的朋友一起爭取台灣第三條路。

關於媒體報導，郭台銘已經決定將在9月13日正式宣布參選，前立法院長王金平也會跟進退黨，成為國民黨自2000年宋楚瑜出走後，再一次大分裂的重擊。

對此，蔡沁瑜說，現在傳出來的時間點版本非常多，有9月3號、9月13號、9月16號跟9月27號，她開玩笑表示「謝謝大家幫我們把時間點喬好了」，但是她不曉得這些時間點是如何訂出來的，或有沒有什麼考量。

她解釋，但是郭台銘目前人正在國外，內部還沒有辦法探尋到他的意思，團隊也沒有訂出時間表或相關安排。若決定登記參選，郭台銘是否主動退黨或是坐等被黨開除，蔡沁瑜回應，會先研究該怎麼做比較好，但目前為止沒有相關討論與協調。

國民黨內傳出派系已經開始動搖「選邊站」，郭陣營是否考慮透過王金平協調，蔡沁瑜對此表示，希望集結理念一致、志同道合的朋友，都能夠一起來努力，然後爭取台灣第三條路。

郭柯王結盟參選已箭在弦上，若一登記，國民黨即將開鍘郭、王，蔡沁瑜說，這件事主控權不在郭陣營，國民黨決定要怎麼做他們無法控制，但她喊話，開除郭王「對中華民國發展、黨的利益來說，真的是好的嗎？」

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）