柯文哲看香港反送中衝突：留下一個自由民主的台灣不是壞事

▲台北市市長柯文哲接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

香港「反送中」遊行衝突不斷升級，在831遊行中甚至出現警方與示威者衝突的激烈場面，對此，台北市長柯文哲2日指出，香港再鬧下去，實在是糟糕，留下一個自由民主的台灣，對大陸不是壞事，至少有個可以參考的，同樣是華人世界，怎麼走過那個民主化的過程。

柯文哲說，當然台灣今天的民主化，有時候看立法院都在丟水球，覺得很好笑，但就整個世界上來講，台灣民主化才30年，當然沒有理由跟瑞士、瑞典那種民主化300年的國家比，但若以時間來計算的話，其實台灣民主化算是滿成功的，將來寫李登輝歷史貢獻時，台灣能夠和平轉換、民主化，李登輝有他的貢獻。

對於大陸處理香港問題，柯文哲表示，他建議看看台灣的歷史，看一看、參考一下，還是那句話，「你不解決民怨，你怪說什麼是CIA、什麼是台獨跟港獨合作，我跟你講， 你丟一根火柴、丟10根，沒有汽油在那，還是燒不起來」。

柯文哲說，要誠懇面對為什麼香港人民這麼不滿的根本問題，「不然這樣繼續下去，最後一定是六四結束，六四下去，大陸經濟一定倒退20年」、「對西方國家來講，還找不到理由制裁你嗎？哇，你自己送上門來」。

另外，他也預言，到時候美國若要求歐美國家要表態，大家在這種情況之下，誰敢不表態，一定是經濟抵制，老實講這才是大陸的危機。