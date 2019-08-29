郭台銘傳「中秋起義」　柯文哲：等收到月餅才知道

▲柯文哲出席兒童誠信月主題動畫首映會。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

影響2020總統大選最大變數的郭柯王結盟底定，鴻海集團創辦人郭台銘傳出於9月13日正式宣布參選，前立法院長王金平也會跟進退黨，國民黨即將迎來2000年宋楚瑜出走後，再一次大分裂的重擊。被問到是否會同意郭董的「中秋起義」？柯文哲29日受訪時未多談，笑稱「收到月餅才知道」。

而日前傳出郭台銘不只要找柯、王合作，還要攏絡在藍營有一定號召力的親民黨主席宋楚瑜合作。對於是否會建議郭台銘跟親民黨合作？柯文哲說，他沒有這個建議，「其實老郭跟老宋一定比我跟他們…，老宋我是常常跟他定期會聊天，但是我猜老郭跟老宋一定更熟，所以他們如果有什麼要計劃，不需要透過我。」

媒體追問，未來若郭台銘若要代表親民黨出戰，最晚可以等到11月在表態，如此是否會影響合作？是否會在9月時先表態？柯文哲說，反正現在郭台銘不在台灣，等他回來有機會還是跟他談一談，「談一談在講，還有兩天」，大概9月17日是最後截止日，9月17日前就蒐集資料看一看。

柯文哲也坦言，目前親民黨也沒有說要跟民眾黨做什麼策略聯盟、沒有講過，「到現在為止，好像每個政黨要選也是各自去選，目前沒有政黨聯盟概念都沒有」。

另外，時代力量立委徐永明大酸，「主席右邊是紅媒大亨、左邊是台灣首富，晚上還可以跟一堆企業集團老闆吃飯」，柯文哲表示，政黨之間互有批評蠻正常的，這也沒有什麼，「他可以講他的，對不對社會大眾會評論」。

柯文哲說，不能要求誰可以講什麼話、誰不能講什麼話，市場決定論，「你可以提出各種主張，最後決定的還是市場，在我們台灣就是民意，所以老實講，這也是我們民主政治可貴的地方」。