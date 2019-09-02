林錫耀指「有錢能使鬼推磨」　柯P酸：民進黨總統大選經費才可怕

▲台北市市長柯文哲接受採訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

負責民進黨選舉操盤的行政院前副院長林錫耀指出，國民黨若沒整合且郭台銘參選，民進黨也不能輕忽，「畢竟有錢能使鬼推磨」。柯文哲2日受訪酸說，不要講人家壞話，民進黨總統大選，各縣市競選經費去看一看，要不要請他們公布預算表，那才可怕。

柯文哲日前受訪時被問到高雄市長韓國瑜民調持續下滑，恐上演換柱2.0，就像彗星撞地球、6000萬年才一次，機會太低，有消息傳出國民黨主席吳敦義派出前陸委會主委張顯耀與國台辦密會要「換瑜」，讓「換瑜」議題再次浮上檯面。對此，柯文哲說，「我很慶幸我不是國民黨的，不用煩惱這個」；對於換韓的可能性，柯說，「很難啦，這是要怎麼換？」

柯文哲形容，「國民初選的時候，韓國瑜是民進黨提名，大家都灌票給他」，這也凸顯兩次初選極其荒謬，民進黨初選，藍營就灌票給小英，國民黨初選，綠營就灌票給韓國瑜，不然怎麼可能，小英民調掉到10幾不到20%，這一看就知道，「台灣人民太調皮了」。

至於國民黨有聲音要「韓朱配」，是否為解藥？柯回說，「不曉得，這要問（前新北市長）朱立倫，我是沒意見」。

外傳鴻海創辦人郭台銘有意找新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院長侯明鋒擔任副手，柯文哲認為，沒什麼問題，純粹就「配」的概念，就是配合，一個霸氣總裁，總要用比較人文、醫療、關懷這種，「不要兩個都硬梆梆的，至少組合的形象ok，所以我就說good，可以啊」。

另外，友柯的台北市議員陳建銘直言「郭柯王的結合其實不需要有王的影子」，因為王金平已經無法影響國民黨地方組織選票。

對此，柯文哲表示，陳建銘的爸爸好像也是高雄派系的大佬，有時候看這些人發言，每個人都在出高招，「希望自己笨一點」，看大家在搞什麼，就知道出招是什麼意思。至於何謂高招？柯僅說「我私底下再跟你聊天」。

對於各陣營頻放話，是否與郭的合作並不穩固，柯文哲強調，合作有很多條件，大家要無私，分出先後順序，這也是考驗台灣社會能不能有一組，最後表現出無私的態度，沒有無私不會成功。