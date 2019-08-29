foodpanda外送員醞釀罷工？網友硬起來組工會：已經準備好了　參加人數曝光

▲外送服務正夯！（示意圖／翻攝自foodpanda官網）

網搜小組／劉維榛報導

近日馬路上，都可見外送員滿街跑，掀起不少民眾加入賺外快，怎料Uber Eats推出新制獎勵措施，3天內必須要達成75趟才有獎金，掀起一陣罷工潮！如今PTT上，有網友加碼爆料，foodpanda外送員似乎也醞釀不滿情緒，正在聯署籌備工會中。

昨（28）日晚上，有網友在PTT放出消息，「foodpanda開始組工會連署了」，就是因為Uber Eats的外送員掀起罷工，以爭取獎金權益，原PO表示，「應該會成功吧，30人就達標了，之後還需要準備什麼嗎？」

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文章一貼出後，掀起一大票網友關注，「打工仔也在組工會」、「加油，組工會對抗不公平」、「樂觀其成！勞方團結加油！」、「外送員的勞動條件其實很不好」、「工作性質很怪耶，照理說打工仔雇主也是要保險，結果這都沒有，組個公會互助也好啦」、「首先要是員工才有工會問題」。

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▲▼疑似foodpanda的外送員在臉書號召組工會！（圖／翻攝臉書靠北熊貓）

其實仔細一看籌組工會的來源，是臉書《靠北熊貓》匿名網友所發起的，文章中寫道，「久等了，台南的工會籌備已經開跑，第一個階段，我們需要至少30位夥伴連署，文件已經準備好了。」最後，發起人不忘喊話，「希望30人的連署能夠盡快完成，才能接著邁進下一個階段！」

《ETtoday新聞雲》記者也實際聯絡提供連署場地的店家，業者回應，是幫朋友的忙，自己純粹提供空間，不清楚友人籌備工會的真正原因，目前也未有外送員現身報名連署。至於發起人部分，截至截稿前，記者也未獲得相關回應。

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