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加薪談判破局！英航機師9月「挑3天罷工」　執行長：年薪已640萬

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▲▼ 英國航空公司（British Airways）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英航機師將於9月罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國航空公司（British Airways）機師與資方薪資談判破局，決定9月9日、10日以及27日發起罷工。英航機師工會（BALPA）證實，3000多名機師將於下月罷工；此舉預計造成數以萬計的旅客受到影響，有人收到電子郵件，內容寫道，「請不要前往機場，你可以透過網路重新預訂或退款。」

英航在傳送給顧客的信中寫道，「我們非常抱歉通知你，由於機師工會的罷工，你的航班已被取消。罷工預計對我們的營運造成重大影響，並將導致許多航班延誤或取消。」該家航空首席執行長克魯茲（Alex Cruz）則表示，英航飛行員的薪資已達到「世界級標準」。

《衛報》指出，罷工可能造成該家航空公司每天損失4000萬英鎊，這發生在企業成立100周年之際。英航機師工會表示，公司拒絕能夠解決僵局的提議，員工別無選擇，只能採取這種行動；有93％人投票支持勞方行動。

英航機師工會認為，機師以前為了幫助公司而有所割捨，包括犧牲薪水、退休金以及休假，然而公司目前獲得每年20億英鎊的利潤，員工對於現階段的經營方式非常失望，罷工是最後手段。

克魯茲則提到，對於這些完全沒必要的罷工感到悲傷與失望，責任來自英航機師工會，英航機師平均年薪為16.7萬英鎊（約台幣640萬元），加上津貼與獎金，若是簽訂為期3年的薪資協議後，年薪將超過20萬英鎊（約台幣767萬元）。

克魯茲表示，航空公司會在36小時內聯繫受影響的旅客，乘客可以重新預訂機票。據了解，英航打算從其他航空公司租用飛機與聘請人員，安排讓多家航空公司共享同一個航班，以便讓更多乘客出發。

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關鍵字：罷工,英國航空公司,機師,工會,薪資

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