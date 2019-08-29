Uber Eats獎勵「週週變」外送員火大：惡劣，根本逼人走

▲Uber EATS推出新制獎勵措施引發部分外送員不滿。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

Uber EATS對外送員推出新制獎勵措施，引發部分員工不滿，醞釀今（29）日發起全天全台串連下線「罷工」。對此，有人認為毫無意義，因外送員與公司不是僱傭關係，本就沒有保障薪水；但也有收到該獎勵辦法的外送員怒罵此行徑太惡劣，已在網上進行連署，未來將視陳情結果進行相關投訴、抗議行動。

Uber EATS更改個人獎勵外送措施，最低門檻要求外送員3天內必須完成75趟至80趟才能拿到1775元獎勵，導致原Uber EATS外送員從平均一單可有70至80元的獎金，下滑至40至50元，新制改拚趟次獎金挨轟是變相要求拉長工時，要工作12小時才能維持原收入，收到此通知的部分外送員怒發起怠工行動，計畫串連全台一同罷工。

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▲Uber EATS機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

一名挺罷工的Uber EATS台中區外送員楊先生激動表示，該獎勵新制非常過份，擺明就是要拿走司機獎金，他指出該新制模式約7月中上線，Uber EATS會以這名司機員外送頻率為基準，設定個人獎金辦法，原每週跑3-4天、工時約5小時，可有2000元左右的收入，不過新制改拚趟，否則沒有獎金可領，讓他怒罵行徑非常惡劣，根本是要逼走外送員。

楊先生也指出，Uber EATS改為新制後，原每週跑10趟，可拿125元獎金，但獎勵措施「隔週變」，被設定為跑20趟才有獎金可拿，也就是說跑滿10趟但未滿20趟，一毛獎金都沒得領，他透露目前已在網上串連不滿的外送員進行連署，未來將會視陳情結果到勞工局、勞動部抗議。

另有一名擔任兼職外送員的吳先生持相反意見，並舉例一名全職外送員為例，表示：「簡單試算如果全職外送員、一天10小時上線，平均一天約有30趟的單量，那最低趟獎獎勵『3天75趟75趟1775元』的獎金，其實可以達成。」結果並非像投訴外送員所說「看得到吃不到」。

對此，Uber EATS暫無最新回應，僅表示目前已正在了解少數對於新制有意見之合作外送員的意見，並給予適當說明；關於新推出的獎勵機制部分，Uber EATS表示是依照平台的供、需情況，為不同接單習慣的外送員設計出的個人化的獎勵方案，但是不影響基本的接單車資計算。

勞動部勞動關係司長王厚偉則表示，如果以這起案件來看，業者應該是利用承攬契約來規避責任，但這已經牽涉到司法層面問題，如果勞工有遇到這類的問題，可以向勞工局檢舉申訴，由司法單位來進行審判，簡單來說，就是要由法官來進行審理。

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