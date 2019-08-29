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外送員喊罷工一整天！台北妹12點半點餐「超意外」　Uber Eats說話了

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記者周亭瑋／綜合報導

外送平台正夯，由於工作自由、薪水高低掌握在自己手中，越來越多人投入行業，穿梭在大街小巷。然而，Uber Eats近日推出新制，變相打壓報酬，這讓一票外送員不滿，號召今早一整天罷工。不過，住在中正區的李小姐就表示，自己今天就有叫Uber Eats，但完全沒有受到影響。

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

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一位兼職外送員指出，Uber Eats推出最新獎勵制度，從一單平均70-80元的價碼，下滑至40-50元，同時必須3天達成75單才有趟次獎金，換算下來，每天至少連續工作12小時，這讓他們不禁吐槽，根本坑殺兼職外送員，而對於那些獎勵金也是「看得到吃不到」。

▼UberEats外送員昨天在網上號召罷工。（圖／翻攝自臉書）

▲UberEats外送員號召罷工。（圖／翻攝臉書）

事實上，昨天就有網友在「靠北Uber Eats」發起罷工，甚至警告如果有短視近利的外送夥伴繼續接單，「我們每人都會定至少5份不同餐廳的訂單，歡迎您配送，我們一定亂寫負評什麼都勾負評，把你勾滿勾到您不爽」。

對此Uber Eats回應，平台提供一個彈性的接案方式，讓合作的汽車貨運業者旗下的合作外送員依照可運用的時間，隨時上線和下線接單，目前平台持續正常營運。

Uber Eats也提到，新推出的獎勵機制依照平台的供需情況，為不同接單習慣的外送員設計出的個人化的獎勵方案，但是不影響基本的接單車資計算，「我們正在了解少數對於新獎勵機制有意見的合作外送員的意見，也鼓勵他們透過客服管道或是服務中心表達意見，以利針對個別問題進行了解，並且給予適當的說明。」

而戰火延燒，網路上有人號召今早全台串聯，罷工一整天。不過，一名住在中正區的李小姐指出，今天她約中午12點半時，就有叫Uber Eats，「這段時間算是尖峰時間吧，但和平常一樣，完全沒有受到影響，所以我自己是沒感受到（有罷工）啦！」

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▼外送員昨天在網上號召罷工。（圖／翻攝自臉書）

▲UberEats回應了。（圖／翻攝自臉書）

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