21歲戀童癖被私刑虐死！嘴塞火箭筒＋鉛管痛毆　塑膠袋套頭窒息亡

▲21歲疑似戀童癖的男子摩爾被私刑虐死。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州21歲男子摩爾(Byard Moore)涉嫌猥褻未成年人,還在接受警方調查的期間,卻被4名男子誘騙囚禁,私刑致死。他被鉛管痛毆後,又被塑膠袋蒙住頭,加上彈力繩勒住喉嚨,最後窒息死亡。根據了解,嫌犯將死者載到野外的洞穴裡丟棄,還放火燃燒屍體,試圖湮滅證據。

Vigilantes kill 'paedophile' by battering him with pipes and hanging him with bungee cord before setting him on fire https://t.co/ZfcBlGDq4Z