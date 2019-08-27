噁男性侵9童判「化學去勢」再關12年！　印尼「閹割法」通過後首例

▲ 休克爾性侵多達9名女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼2016年發生一起14歲少女遭12名男子輪暴後殺害的案件，引起公憤。國會同年10月通過新法，性侵導致受害者死亡或受到永久性創傷的犯人可判「化學去勢」。這條「閹割法」通過後事隔近3年，一名性侵多達9名兒童的男子成為印尼史上首名被判閹割的罪犯。

來自爪哇島莫佐克托（Mojokerto）的男子休克爾（Muh Aris bin Syukur）2015年至2018年間性侵9名女童，2018年10月因犯案時被監視器拍下而落網。CNN Indonesia報導，莫佐克托高等法院7月18宣布維持地院5月的判決，宣判休克爾12年有期徒刑及1億印尼盾（約新台幣22萬元）罰金。

雖然休克爾的刑期比檢方最初求處的17年徒刑要輕，但地院法官還追加一項懲罰。儘管檢方起訴書中並未要求判處閹割，但法院判決書指出，「我們特此以化學閹割的方式給予犯人額外的判決。」由於休克爾是印尼首例，莫佐克托檢方此前從未執行此法，因此還未宣布執法日期。

蘇門答臘14歲少女余雲（Yuyun）2016年5月遭12名男子拉進樹林輪暴，最後慘遭殺害。總統佐科威（Jokowi）要求火速改革性侵害防治法，國會10月也確定通過新法，將採取「閹割」手段嚇阻。許多婦女團體及兒童保護團體大力支持，但也有許多人權組織及醫師團體非常不認同，認為該法違反醫學倫理，揚言將拒絕執行。