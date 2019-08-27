姪女溺斃被拒載！他果斷「抱屍徒步」超震撼　市長火速下令修救護車SOP

在 Instagram 查看這則貼文 Tante Rempong（@tantee_rempoong_officiall）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 24 日 下午 6:32 張貼

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一名男子年僅9歲的姪女日前被發現溺斃河中，卻沒有交通工具可以將屍體運回家，又遭當地衛生中心以救護車「只供病人使用」為由拒載，因此毅然決然徒手抱起屍體往外走，直到好心的路人主動幫助。這起事件發生後，當地首長馬上下令衛生機構修改救護車使用程序。

《雅加達郵報》報導，現年40歲的蘇普里亞迪（Supriyadi）9歲的姪女23日被發現在萬丹丹格朗西薩丹河（Cisadane River）中溺斃。社區健康診所（Puskesmas）拒絕派出救護車運屍，蘇普里亞迪便果斷抱起屍體。影片可見，他抱著以布包裹的屍體，快步走在路上，正要走上天橋時被制止，因為一名好心的路人決定出借自己的車。

這段影片在網路上瘋傳，引起熱議。蘇普里亞迪25日受訪時表示，他原先是想用摩托車把屍體運回家，所幸正要過馬路時，有一名好心的司機幫忙。在醫院擔任保全的他說明，他無意責怪診所，「別擔心，我知道社區健康診所有自己的一套作業程序」，且診所工作人員也熱心提供他靈車服務的電話。

事發後，丹格朗市長阿里夫（Arief Rachadiono Wismansyah）馬上下令該市衛生機構，修改醫療中心的救護車的標準作業程序。他宣布，「我已下令立即修改SOP，並將新規則分發給各衛生中心，以便在特殊狀況發生時為社區服務。我們當然必須在社區健康診所提供靈車服務，但若在緊急情況下無法使用，救護車應該成為一個選項。」他表示，這起事件為當局和關員上了一課；他們工作時應懷有同理心。