拮据媽「57元」買彩券就中上億大獎　每月38萬元可爽領30年！

▲女子上網隨手買彩券，竟然就中了大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國西約克郡一名母親平時為了養育2名孩子生活十分拮据，近來一時興起決定花1.5英鎊（約台幣57元）拿去買樂透，竟然贏得頭獎360萬英鎊（約台幣1億3千多萬元），在未來的30年中每月都可以爽領10,000英鎊（約台幣38萬元）。

42歲女子米丘(Vicky Mitchell)，與伴侶亞當(Adam Fry)以及2名孩子一同居住在西約克郡的哈利法克斯(Halifax)，在會計公司擔任行政助理的她近來出差時，為了打發時間便上網買彩券來玩，「我當時正在前往斯凱格內斯(Skegness)，想說可以來玩玩看，先是在Thunderball贏了10英鎊（約台幣383元），這很棒，後來幾天我便利用這筆贏來的錢買了各種不同彩券。」

手氣超旺的米丘表示，「後來我買Set For Life彩券又贏了5英鎊（約台幣191元），最後我決定購買價值約1.5英鎊（約台幣57元）的幸運套餐」，結果幾天後突然收到來自彩券公司的郵件通知，「我看到郵件時整個人還半夢半醒，因為必須要登入帳號才能看到中獎金額，又費了好一番功夫登入，然後我立刻叫醒亞當，把手機放在他眼前大喊，『我中大獎啦』。」

得知中獎的當下由於彩券公司人員還沒上班，米丘與亞當為了確定自己真的中大獎，只好煎熬地等到上班時間才打去確認。米丘開心表示，贏得這筆錢讓她可以為家人帶來更好的生活，「以前常常想幫兒子買點什麼東西，但卻覺得自己買不起，現在我可以買了」，計畫買車、搬到有著更大院子的房子，以及去布達佩斯旅行。