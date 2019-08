拮据媽「57元」買彩券就中上億大獎　每月38萬元可爽領30年！

▲女子上網隨手買彩券,竟然就中了大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國西約克郡一名母親平時為了養育2名孩子生活十分拮据,近來一時興起決定花1.5英鎊(約台幣57元)拿去買樂透,竟然贏得頭獎360萬英鎊(約台幣1億3千多萬元),在未來的30年中每月都可以爽領10,000英鎊(約台幣38萬元)。

42歲女子米丘(Vicky Mitchell),與伴侶亞當(Adam Fry)以及2名孩子一同居住在西約克郡的哈利法克斯(Halifax),在會計公司擔任行政助理的她近來出差時,為了打發時間便上網買彩券來玩,「我當時正在前往斯凱格內斯(Skegness),想說可以來玩玩看,先是在Thunderball贏了10英鎊(約台幣383元),這很棒,後來幾天我便利用這筆贏來的錢買了各種不同彩券。」

手氣超旺的米丘表示,「後來我買Set For Life彩券又贏了5英鎊(約台幣191元),最後我決定購買價值約1.5英鎊(約台幣57元)的幸運套餐」,結果幾天後突然收到來自彩券公司的郵件通知,「我看到郵件時整個人還半夢半醒,因為必須要登入帳號才能看到中獎金額,又費了好一番功夫登入,然後我立刻叫醒亞當,把手機放在他眼前大喊,『我中大獎啦』。」

得知中獎的當下由於彩券公司人員還沒上班,米丘與亞當為了確定自己真的中大獎,只好煎熬地等到上班時間才打去確認。米丘開心表示,贏得這筆錢讓她可以為家人帶來更好的生活,「以前常常想幫兒子買點什麼東西,但卻覺得自己買不起,現在我可以買了」,計畫買車、搬到有著更大院子的房子,以及去布達佩斯旅行。

