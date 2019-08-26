若港府無法控制局勢　陸駐英大使馬輝：中央不會坐視不管

▲武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸駐英國大使馬輝23日首度就香港局勢表達立場，他指出，香港實行一國兩制不是兩國兩制，因此「一國」和「兩制」同等重要，「如果局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中國中央政府絕不會坐視不管。」

馬輝在接受英國天空新聞台《新聞時間》節目直播採訪時，針對香港問題作出上述回應，這也是他首度公開回應香港局勢，在中英雙方因為香港過往歷史的糾葛下，馬輝的表態格外受到矚目。

他在訪談中，也對西方媒體的報導取向做出回應，認為媒體過度美化香港激進示威者暴力行為。馬輝表示，事實真相是，示威者打著民主之名行違法暴力之實，衝擊香港立法會、中聯辦，褻瀆國徽、國旗，進行暴力違法活動，「你們給他們貼錯了標籤」。

▲港警25日在反送中示威行動中開槍示警。（圖／路透）

他指出，現在香港發生的事情十分明確，除了部分和平示威者外，一些人實施了暴力犯罪行為，如果暴力和動亂持續下去，勢必損害香港利益，干擾香港市民的正常生活，「中國中央政府的立場十分清楚，如果局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中國中央政府絕不會坐視不管。」

馬輝表示，官方對香港實行一國兩制，也就是說，香港在一個中國框架下實行港人治港、高度自治，也因此，一國和兩制同等重要；而修例不違反一國兩制，也不損害香港民眾的權利，「修例是為了堵塞香港法律漏洞，是為了法治和公義，而不是相反。」

在馬輝表態之前，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）本月9日已致電香港特首林鄭月娥，呼籲香港對反送中的衝突事件，應展開獨立調查，以重新建立民眾對於政府的信任。英國外交部也在官方網站發出聲明，強調英港關係的重要性，支持《中英聯合聲明》所規定的香港高度自治，堅持「一國兩制」方針。

▲香港反送中示威仍無停歇跡象。（圖／路透）