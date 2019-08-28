新機皇降臨！三星Note10效能超優化　超美景深攝影＋S Pen再幫使用者開外掛

▲三星旗艦手機Note系列，日前推出新一代Note10、Note10+，在預購期間就掀起熱賣。（圖／記者湯興漢攝，下同）

科技不只讓生活更便利，同步也翻轉生活步調甚至工作模式，不怕你的想法、創意有多自由奔放，一支外型輕薄但內在技術強悍的旗艦手機，就是要能滿足每個人的不同需求！近期以新機皇姿態霸氣登場的Note10、Note10+，個別搭載6.3、6.8吋O極限全螢幕及7.9mm厚度，帶來更細膩的視覺效果與手感，更重要的是優化升級的超效能技術，要讓使用者「一機」輕鬆完成工作、生活大小事。技術大躍進的S Pen也讓人驚呼，「不是『筆』較厲害，而是hen厲害！」兼顧好玩效果又具備專業水準的照相鏡頭與使用模式，也讓人更沉浸在影像記錄的過程中，美型機身更是提升整體時尚力的亮眼關鍵。

▲三星最新機皇Note10、Note10+將電量、容量一併大幅提升，以後出門玩一整天，拍超多影音、照片也不怕。

此次，Note10、Note10+皆採用7nm的高通處理器，不論是規格與使用上的流暢速度，都是高旗艦等級。另有256GB和512GB(僅Note10+)超大容量可選擇，出門旅行一趟，就算手機存了超多APP，瘋狂錄影、拍照也不怕「手機儲存空間不足」的解嗨指示跳出來。Note 10採用3,500mAh電池容量，Note 10+則配備更大的4,300mAh容量，滿足一整天開開關關的電力消耗，揮別出門玩不到幾個小時，笨重的行動電源就要登場救援的窘境。

就算出門前真的忘記充電，Note10和Note10+支援閃電快充2.0，分別支援25W、45Ｗ(45W快充旅充組為選購配件)有線充電，在有限的時間內，快速補充當下所需電力，甚至供應接下來一整天的需求，持續展現超強續航力。若手邊沒有閃電快充也不是問題，把家人朋友的Note10、Note10+翻面，手機瞬間化身充電座，輕鬆供電給自己的手機，甚至Galaxy Buds真無線藍牙耳機和其他經由WPC Qi認證、印有WPC Qi標籤的相容裝置都可充，讓Note10、Note10+被奉為最佳神救援。

▲需要充電的手機輕輕疊上翻面的Note10或Note10+，面板馬上顯示連接充電，相當靈敏。

從第一代出到現在，Note系列讓死忠粉絲離不開的原因之一，一定包括敏捷好用的S Pen。上一代用S Pen就可遙控拍照的驚喜還歷歷在目，沒想到此次S Pen技術再升級，以S Pen隔空揮舞就可上下切換前後鏡頭、左右轉換照相模式，半空中畫圈還可將畫面Zoom in、Zoom out，完全滿足心底深處那個擁有魔杖的夢想！在螢幕關閉或開啟下，都能以S Pen手寫中文、英文、數字，還可切換顏色、粗細，聰明的Note10、Note10+也支援手寫辨識，一鍵就能把手寫字轉成文字檔，不論是私人筆記或是工作應急，都讓使用者以更快、更細膩的方式簡單處理。

▲新一代Note10、Note10+就算沒有開啟螢幕，一樣能使用S Pen記錄，也能隨性變換筆跡粗細與顏色。

▲Note系列的專用手寫筆S Pen再創新亮點，內建懸浮手勢操作技術，簡單上下左右、畫圈揮舞，就能隔空遙控、切換多種攝像功能。

如今，手機的照相鏡頭與技術幾乎可跟專業相機比拚，要怎麼讓一般使用者有驚豔又好操作的體驗，就是致勝關鍵。Note10、Note10+在錄影模式新增了「景深特效攝影」，簡單就能凸顯畫面主角焦點，輕鬆以手機鏡頭拍出質感大片，想走自然一點的散景風格，就可使用柔焦模式，想讓自己成為最凸顯焦點，就選散景模式，另外還有雜訊、抽色等特殊模式，玩出更多意想不到的創意。

▲景深特效攝影可選擇背景糊化模式與程度，讓人一躍成為最清晰亮眼的影片要角。

讓愛拍日常短片的人眼睛一亮的是，此次也新增了「手繪動態攝影」，拍攝前先把鏡頭對準拍攝對象，再用S Pen先在面板上畫出可愛插圖或文字，開始拍攝的時候，圖案就會追焦畫面中的人物一起動次動，多人拍攝的時候，Note10、Note10+更會辨識人臉，叫出特定貼圖搭配，可愛度爆表。

▲攝影前先畫好圖示，手繪動態攝影技術就能聰明辨識，當特定人臉入鏡，可愛圖示就會自動出現點綴畫面。

日前台灣Note10+推出星環銀、星環黑、星環白、藍星環4種顏色，其中又以銀色為熱賣爆棚款，幾乎搶購一空，而Note10也有星環銀、星環白2種顏色可以選擇。帶有科技雷射感的銀色背板設計，能反射不同顏色，輕握在手就能拍出多層次的絢麗色彩，網美氣場瞬間上身，美到不行。近乎無邊框的O極限全螢幕，也讓視野更加舒適開闊，Note10+更搭配6.8吋劇院級螢幕，色彩均勻鮮明，即使用手機也能欣賞大片高畫質的震撼與質感。

▲O極限全螢幕設計讓使用者盯著螢幕的視線更為舒展，也能相當精準地表現照片、影像的亮麗飽滿色彩。

▲▼除了萬年不敗的黑、白，以及賣到缺貨的藍色，銀色手機（圖中）反射的特性，拍起照來也超美型。

▲Note10、Note10+另有藍色機種可選。（圖／三星提供）

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