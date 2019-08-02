全新霸主降臨！ Sony A9G搶攻高端OLED市場　體驗「身歷其境X聲臨其境」

▲預計於8月上市的Sony MASTER 系列 OLED電視A9G，以旗艦機種的磅礴氣勢，讓最近有換電視需求的消費者蠢蠢欲動。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

幾年前的影像市場還是高清、Full HD當道，當畫質更細膩、效果更震撼的「4K」問世後，不僅讓觀眾大為驚豔，也被專家認為是未來影音新趨勢，但當時4K電視一台所費不貲，消費者再怎麼對頂級享受動心，還是只能望機興嘆。

然而這一、兩年，OTT影音串流平台成為消費者的追劇新寵，過去的觀影習慣也隨之改變，除了希望平台要時時更新、上架最夯影集，現代人對視聽享受的重視度越來越高，更期待客廳電視也能有栩栩如生的高畫質、高解析度，宛如置身現場的視覺體驗，讓人全面進入驚心動魄的劇情中。

適逢4K技術純熟，科技大廠也將火力集中在開發大尺寸、高畫質電視上，OTT平台更相繼推出4K高畫質節目，某些特定方案更能以4K極清畫質欣賞大部分劇集，在顯示4K電視已成為當今市場的規格標準，過去專家看到的影音未來，無非就是現在！聰明消費者在選購電視時，也不再只把CP值納入考量，許多人現在反而對頂級規格的高階機種更有興趣，就是為了保證一家人接下來幾年的觀影享受都能跟著主流市場走，不怕爽度打折扣！

電視霸主Sony除了在4月底推出LCD旗艦機種X9500G，最吸睛同時也最讓人期待的，莫過於預計即將在今年8月正式上市的旗艦級MASTER 系列OLED電視A9G！OLED面板讓人過目難忘的，就是更為鮮豔的色彩表現，原因是面板每個像素都能獨立發光，當劇情走到暗部場景如夜景、詭譎氛圍等，暗處範圍的表現會更加深邃，凸顯畫面層次與對比，也讓整體視覺色彩更加搶眼飽和，改善過去在LCD面板常見的殘光、光暈問題，讓畫面更加乾淨。Sony的控光技術更能精準控制每個像素的色彩表現，帶出更細膩、逼真的色彩與細節。

▲▼OLED面板加上Sony精準的控光技術，讓夜景的「黑」表現得相當深邃乾淨，更加凸顯整個城市的璀璨與燈火熠熠，讓觀眾大為驚嘆。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

然而，Sony A9G的極致表現不僅如此，除了採用高端面板與獨家控光技術，嵌在機身內部的影像處理器，更是帶出強大畫質的關鍵。Sony A9G全系列55、65、77吋機型，皆採用最高階的「超極真影像處理器X1旗艦版」，訊號處理的能力相當強大，在偵測到螢幕數百種不同物件後，再以演算法分析、增強畫面中各物件的解析度，包括色彩表現與立體度也會同步調整對比、深度，呈現出讓人為之震撼的極真影像。

▲▼動物的毛髮根根分明，彷彿沒有螢幕之隔，而是近距離親眼所見。

在追劇成為全民運動的今天，Sony更與Netflix聯手進攻家中客廳！讓追劇迷大為心動的是，Sony不只直接在A9G內建Netflix APP，打開電視、按下遙控器快捷鍵，就能在幾秒鐘內開啟追劇模式，此次領先市場的是與Netflix合作開發的校正模式，此模式比照專業影像工作室顯示器調校，讓觀眾能接收製作團隊想表現的色彩對比與畫面氛圍，走進原創者精心打造的劇集情境。

▲使用「Netflix校正模式」。

▲未使用「Netflix校正模式」。

加上Sony A9G採用的最新「平面聲場技術進階版」技術，有別於過去電視喇叭、音箱大多裝在螢幕下方，發聲位置比畫面低，視覺、聽覺接收難免有落差，新技術則是將兩個致動器、兩個低音揚聲器裝在電視後方，讓聲音與影像高度一致，且當畫面影像從右移動到左，聲音也會有明顯的推移，若是煙火等爆破場面，更有相當清晰、在四面八方綻放或轟炸的聲響效果，立體臨場感十足！現在只要輕鬆坐在客廳，就能眼觀極真影像、耳聽立體聲場，體驗身處在電影院的沉浸式享受。

▲營造立體環繞聲場的致動器、低音揚聲器，就設置在電視後方。（圖／品牌提供）

▲超薄機身約只有2枚10元硬幣的厚度，相當俐落美型。

Sony A9G旗艦級的技術表現讓國外權威媒體也盛讚，更獲得全球知名影音論壇AVS FORUM評比為CES 2019最佳產品獎，以及北美消費電子展編輯首選大獎等殊榮。超薄機身、極細邊框及無腳架設計，讓觀者的視野沒有干擾，更能專注在影像世界。若想節省空間，還有全新超薄旋轉壁掛架可選購，貼合牆面後，牆面與螢幕最小距離僅5.1cm，宛如一件精美藝術品，為全家人的休閒時光，帶來極致流暢的影音饗宴。

影迷、劇迷要的其實很簡單，除了想要有動人情節，更期待引人入勝的畫質效果。因此Sony A9G甫發表就讓不少人心癢難耐，直呼把客廳電視升級後，近期大片一定都要在家重看一次！不久前知名美劇最終戰就發生有人的電視一片黑，看不清楚誰打誰、更遑論難以體會劇中角色掙扎的交戰過程，讓各地劇迷一片哀嚎，但其實這正是主創團隊想傳達的劇集氛圍，因為電視不給力而「漏接」真的讓人欲哭無淚，不想在未來期待的電影、劇集上重蹈覆轍？近期若有換電視需求，不妨考慮直上旗艦機種，擁抱經典作品真正要帶給觀眾的感動與視覺享受！