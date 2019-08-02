　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全新霸主降臨！ Sony A9G搶攻高端OLED市場　體驗「身歷其境X聲臨其境」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Sony,A9G,OLED電視。（圖／Sony提供）

▲預計於8月上市的Sony MASTER 系列 OLED電視A9G，以旗艦機種的磅礴氣勢，讓最近有換電視需求的消費者蠢蠢欲動。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

幾年前的影像市場還是高清、Full HD當道，當畫質更細膩、效果更震撼的「4K」問世後，不僅讓觀眾大為驚豔，也被專家認為是未來影音新趨勢，但當時4K電視一台所費不貲，消費者再怎麼對頂級享受動心，還是只能望機興嘆。

然而這一、兩年，OTT影音串流平台成為消費者的追劇新寵，過去的觀影習慣也隨之改變，除了希望平台要時時更新、上架最夯影集，現代人對視聽享受的重視度越來越高，更期待客廳電視也能有栩栩如生的高畫質、高解析度，宛如置身現場的視覺體驗，讓人全面進入驚心動魄的劇情中。

適逢4K技術純熟，科技大廠也將火力集中在開發大尺寸、高畫質電視上，OTT平台更相繼推出4K高畫質節目，某些特定方案更能以4K極清畫質欣賞大部分劇集，在顯示4K電視已成為當今市場的規格標準，過去專家看到的影音未來，無非就是現在！聰明消費者在選購電視時，也不再只把CP值納入考量，許多人現在反而對頂級規格的高階機種更有興趣，就是為了保證一家人接下來幾年的觀影享受都能跟著主流市場走，不怕爽度打折扣！

電視霸主Sony除了在4月底推出LCD旗艦機種X9500G，最吸睛同時也最讓人期待的，莫過於預計即將在今年8月正式上市的旗艦級MASTER 系列OLED電視A9G！OLED面板讓人過目難忘的，就是更為鮮豔的色彩表現，原因是面板每個像素都能獨立發光，當劇情走到暗部場景如夜景、詭譎氛圍等，暗處範圍的表現會更加深邃，凸顯畫面層次與對比，也讓整體視覺色彩更加搶眼飽和，改善過去在LCD面板常見的殘光、光暈問題，讓畫面更加乾淨。Sony的控光技術更能精準控制每個像素的色彩表現，帶出更細膩、逼真的色彩與細節。

▲▼sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼OLED面板加上Sony精準的控光技術，讓夜景的「黑」表現得相當深邃乾淨，更加凸顯整個城市的璀璨與燈火熠熠，讓觀眾大為驚嘆。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

▲▼sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

然而，Sony A9G的極致表現不僅如此，除了採用高端面板與獨家控光技術，嵌在機身內部的影像處理器，更是帶出強大畫質的關鍵。Sony A9G全系列55、65、77吋機型，皆採用最高階的「超極真影像處理器X1旗艦版」，訊號處理的能力相當強大，在偵測到螢幕數百種不同物件後，再以演算法分析、增強畫面中各物件的解析度，包括色彩表現與立體度也會同步調整對比、深度，呈現出讓人為之震撼的極真影像。

▲▼sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼動物的毛髮根根分明，彷彿沒有螢幕之隔，而是近距離親眼所見。

▲▼sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

在追劇成為全民運動的今天，Sony更與Netflix聯手進攻家中客廳！讓追劇迷大為心動的是，Sony不只直接在A9G內建Netflix APP，打開電視、按下遙控器快捷鍵，就能在幾秒鐘內開啟追劇模式，此次領先市場的是與Netflix合作開發的校正模式，此模式比照專業影像工作室顯示器調校，讓觀眾能接收製作團隊想表現的色彩對比與畫面氛圍，走進原創者精心打造的劇集情境。

▲▼sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

▲使用「Netflix校正模式」。

▲▼sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

▲未使用「Netflix校正模式」。

加上Sony A9G採用的最新「平面聲場技術進階版」技術，有別於過去電視喇叭、音箱大多裝在螢幕下方，發聲位置比畫面低，視覺、聽覺接收難免有落差，新技術則是將兩個致動器、兩個低音揚聲器裝在電視後方，讓聲音與影像高度一致，且當畫面影像從右移動到左，聲音也會有明顯的推移，若是煙火等爆破場面，更有相當清晰、在四面八方綻放或轟炸的聲響效果，立體臨場感十足！現在只要輕鬆坐在客廳，就能眼觀極真影像、耳聽立體聲場，體驗身處在電影院的沉浸式享受。

▲▼Sony,A9G,OLED電視。（圖／Sony提供）

▲營造立體環繞聲場的致動器、低音揚聲器，就設置在電視後方。（圖／品牌提供）

▲▼ sony電視 。（圖／記者徐文彬攝）

▲超薄機身約只有2枚10元硬幣的厚度，相當俐落美型。

Sony A9G旗艦級的技術表現讓國外權威媒體也盛讚，更獲得全球知名影音論壇AVS FORUM評比為CES 2019最佳產品獎，以及北美消費電子展編輯首選大獎等殊榮。超薄機身、極細邊框及無腳架設計，讓觀者的視野沒有干擾，更能專注在影像世界。若想節省空間，還有全新超薄旋轉壁掛架可選購，貼合牆面後，牆面與螢幕最小距離僅5.1cm，宛如一件精美藝術品，為全家人的休閒時光，帶來極致流暢的影音饗宴。

影迷、劇迷要的其實很簡單，除了想要有動人情節，更期待引人入勝的畫質效果。因此Sony A9G甫發表就讓不少人心癢難耐，直呼把客廳電視升級後，近期大片一定都要在家重看一次！不久前知名美劇最終戰就發生有人的電視一片黑，看不清楚誰打誰、更遑論難以體會劇中角色掙扎的交戰過程，讓各地劇迷一片哀嚎，但其實這正是主創團隊想傳達的劇集氛圍，因為電視不給力而「漏接」真的讓人欲哭無淚，不想在未來期待的電影、劇集上重蹈覆轍？近期若有換電視需求，不妨考慮直上旗艦機種，擁抱經典作品真正要帶給觀眾的感動與視覺享受！

ET快訊
館長開罵反骨男孩「侮辱我形象」：真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重
保時捷違規秒拖！一個轉彎司機慘叫「啊～～」車主氣炸現身
邊緣男獨住院！隔壁女「每晚逼近」半身越簾　網傻：那屁股？

關鍵字：SONY,A9G,BRAVIA,電視,Netflix,4K,校正模式

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

高畫質王者！Sony X9500G極真影像、全音域環繞立體音效　每個畫面都讓人驚嘆

全台20間以上五星級飯店用餐5折起與超值住宿優惠　不管去哪裡都要帶著你

建商讓利讓超大！無殼蝸牛「1元」入主土城一圓擁房美夢　訂簽28萬起再挺青年族群

北市豪宅進軍青埔！「良茂詠恆」小坪數大基地　商業地段＋雙語國小買氣爆棚

上班壓力大？滑手機玩遊戲超紓壓　還能爽抽「萬元獎金」

出國帶回什麼紀念品？網瘋傳10位旅人的獨特體驗　有笑有淚還有滿滿的ㄎㄧㄤ

百位粉領齊推「連喝2週實測結果」優酪乳健康新主張：嗯嗯順暢、幫腸道添好菌

插畫家「街頭藝術」引圍觀　女孩兒尖叫掏相機：我的大學回憶！

愛國貨的日本人也淪陷…單月狂銷25萬瓶「加拿大冰河水」台灣超商也有賣

伴唱機業者動員公嬤抗議、要修法　音樂界齊轟：勿以「假公益」大開盜版之門

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

大馬2倍辣麵VS速食店3倍辣雞　不喝一滴水...網紅辣到哭出來

全新霸主降臨！ Sony A9G搶攻高端OLED市場　體驗「身歷其境X聲臨其境」

出貨量增長848%　realme成立僅1年就擠進全球前10手機品牌

專為網紅而生　Canon G7 X Mark III、G5 X Mark II來了

雙螢幕筆電多工效能　華碩ZenBook Pro Duo／ZenBook 15將在8/6開賣

頂不住價格戰？無框行動上網吃到飽降價了

果粉買單嗎？外傳新iPhone有望支援Apple Pencil

談與台灣電信商合作關係　華為代理商：手機仍在架上販售

小米A3報到　自拍鏡頭3,200萬畫素、單機售價不到七千元

英特爾執行長證實已對華為解禁！　Q2出貨並向美國政府申請許可

鼓勵旅遊！第一年直接給10天年假　KLOOK宣布擴大在台徵才200人

快訊／第八號颱風「范思高」生成！　直撲日本九州

川普突對中國商品加徵關稅...重創美股　台股受累早盤大跌160點

爆紅！舊山線鐵道自行車　暑假加開「黃昏」第5班次

跟前任上夜店…高雄男女酒後「街頭互毆」！畫面曝光　警傳喚7人到案

台南麻豆柚農林建良　榮獲2019年產銷履歷達人

蕭文彬墨荷攝影　佛光山南台別院登場

100%剔除南韓！日本決議：8月下旬踢出「貿易白名單」　個別商品需出口許可

大學教師飆罵：洗乾淨妳的屁股去坐牢　離家妻反擊休夫准了！

潘懷宗／預防失智症有新招　九大危險因素報你知

服裝、鞋類光一年就產生1190萬噸廢料　當個「環保時尚人」你可以這麼做

遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

3C家電熱門新聞

Line更新5大功能　左滑快速..

無框行動上網吃到飽降價了

用ASUS ZenFone 6..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

realme成立1年就擠進全球..

Google Android ..

小米A3自拍鏡頭達3,200萬..

鼓勵旅遊！第一年直接給10天年..

貿易禁令鬆綁！英特爾申請產品出..

華碩ZenBook Pro D..

外傳新iPhone有望支援Ap..

Spotify付費用戶人數破億..

iOS 12.4緊急更新修復5..

Sony A9G搶攻高端OLE..

更多熱門

相關新聞

《鋼之鍊金術師》導演和台灣合作《伊甸》

Netflix首度登陸台北漫畫博覽會，開幕首日帶來《Netflix遇見台灣原創力》講座，宣布Netflix聯手台灣團隊為全球動漫迷打造原創節目，並揭曉首部由台灣製作團隊主導的Netflix原創動畫影集《伊甸》的新一批素材！

臉書將推「機上盒」　整合串流影音服務

Sony首季合併營益創新高　連續三年刷新同期新高記錄

投票抽手機　應援最佳青春腳本

任天堂可裝Android　Switch可以看Netflix、YouTube影片

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠更多

保時捷違規秒拖！車主氣炸現身了

銀行超收信用卡違約金千萬！金管會下令退還

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

安七炫激吻摟車模　正牌女友被爆是別人

更多

最夯影音

更多

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面