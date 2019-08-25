高CP眼霜有多威？網曬實測照大推「斑紋」全都修　真相揭曉讓奴笑噴

▲到底是哪款眼霜可以連「斑紋」都修光光？（圖／網友提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

橘貓皮草就是狂！最近有款眼霜在網路上熱賣，有網友入手後突發奇想，找來家裡的橘貓「試用看看」，並拍下照片分享至「貓咪也瘋狂俱樂部」社團，大推這款眼霜真的有效，一般人煩惱的「斑點」、「細紋」竟然通通都可以消掉，讓網友驚呼。看了照片的網友大笑說，「太可愛了」、「真的是去斑前去斑後耶～超威！」、「敲碗貓咪正面照！」。

網友Alice接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己最近發現可能是年紀到了，或是上班用眼過度太疲勞，眼周多了一些細紋，周圍也有斑點生成，剛好在網路上看到一款包裝吸睛可愛、還標榜適合擦全臉的眼霜限時特價中，不只買一送一，還加上3ml試用包與一支韓式裸色唇筆，一秒就被誘惑下單。拿到貨後看到家裡的胖橘貓，靈機一動想到前陣子流行的「皮草照」，加上秉持「好東西要跟主子分享」的準則，搞笑想說不如先讓貓咪試用。

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▲原來網友入手的就是這款PS美美妍的電眼修修全效眼霜，但她澄清沒有真的抓貓主子來實測啦！

只見「Before」的照片本來有著清晰斑紋的橘虎斑，在「After」的照片竟然一片奶油橘色，而且明亮度還大大提升，讓奴才也驚呼「Amazing」，也順便大讚貓咪的真皮草拿來拍美妝或保養品照，真的是絕佳背景。不過Alice也以過去用貓咪皮草拍唇膏的經驗笑說：「可惜眼霜太大支，如果出小支的旅行組，拍起來一定更有質感！」

▲就是因為家有兩隻胖橘，才給了網友「實測」眼霜效果的搞笑靈感。

不過為了避免混淆視聽，網友Alice也再次強調，其實「Before」跟「After」的照片是不同的兩隻貓。「雖然自己用了眼霜以後，覺得吸收度、保濕度跟修護度都滿有感，但貓咪的虎斑紋路真的是消不掉啦！」她笑說，單純只是因為家裡剛好有兩隻個別有虎斑紋和奶油色的橘貓，才能「玩」出這樣的效果，因此她也在PO文最後註解，提醒網友千萬不要把奴才用的東西，隨便給主子們用，才能避免被他們誤食，「好用的保養品當然還是留給自己最好啦」。

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