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手機鏡頭任你翻轉！ASUS ZenFone 6「自由取景模式」拍出搶眼美照

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲近日上市的ASUS ZenFone 6，以翻轉鏡頭技術創造更貼心的手機拍攝體驗。（圖／記者黃克翔、萬玟伶攝，下同）

消費中心／綜合報導

手機照相技術愈來愈高超的現在，強調多鏡頭已經不夠看。近來華碩ASUS新一代旗艦機ZenFone 6在台開賣，就在網路掀起一波高聲量的討論潮，「華碩根本台灣之光」、「不只旗艦手機，根本稱霸現在的市場吧！？」、「目前還沒看過相同技術的手機，自己研發設計太威了啦～」能在歐洲甫發表就得到外媒極高評價，可見新技術的驚人表現不容小覷，原來這波討論的主角就是ASUS為ZenFone 6打造出的全新黑科技——翻轉鏡頭！

▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲因搭載翻轉鏡頭技術，採用NanoEdge極窄邊框的ZenFone 6，就能以全螢幕外型提供無瀏海、水滴、打孔的視覺感受。

▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲鏡面弧形機背搭配ASUS字樣，隨著光線折射透出科幻美感。

隨著外媒試用與消費者體驗心得在網路匯集一片驚喜聲浪，ZenFone 6也被網友封為懶人＋手殘的救星。在基本使用上，日常想拍街景、美食，隨手就能以4,800萬畫素的主鏡頭，拍出搶眼細緻的畫面。

然而，此次提升的全新技術，在使用上讓人最有感的，就是出門旅行的時候了。喜歡拍照、留下旅途風景的人應該都有類似經驗，當想拍的主體距離自己太遠，畫素和變焦功能若不給力，怎麼拍都是模糊一片，ZenFone 6擁有4,800萬畫素主鏡頭，只要將遠景照片裁切、留下主體，一樣能得到清晰的畫面好好收藏。如今加上翻轉鏡頭的技術，等於拍照、自拍都共用同一顆鏡頭，再也沒有前置鏡頭畫素較低的殘念。現在只要按下自拍模式，鏡頭就會立即翻轉，不論拍自己或揪閨蜜一起入鏡，搭配可調整的美顏效果，張張都是高顏值、清晰動人的美照。

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

▲▼以「人像模式」自拍並以「美顏模式」調整效果，即使在大太陽底下大流汗來不及補妝，也能拍出細緻好膚色。在此模式下，背景虛化的程度也全由拍攝者決定，自行調整景深、讓美美的人物或美食等照片主角更加凸顯。

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

ASUS以液態金屬打造翻轉鏡頭模組，鏡頭不只能180度翻轉，只要一指拖曳螢幕按鍵或透過音量鍵，還能調整鏡頭角度「自由取景」，以往要蹲低才能拍出小小孩、毛小孩的可愛視角，現在站著動動手指，也能拍出想捕捉的角度。過去想拍出高聳建築的氣勢，或是把150小隻女拍成170公分Model的逆天長腿美照，總是要蹲下再仰頭，現在有了可以自由取景的翻轉鏡頭，再也不用為了一張美照，折腰半蹲弄得汗流浹背，打扮得美美出遊的網美，更是要優雅掌鏡。

▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲上下滑動螢幕按鍵或按壓音量鍵的「＋」、「－」，就能控制鏡頭角度。

▲▼ASUS ZenFone6 實測情境照。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼手持ZenFone 6並調整鏡頭角度自由取景，不用半蹲就能以中低角度拍出跳躍感！

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

出遊還有一大重點，想拍出磅礴廣袤的大景，或是高聳參天的地標建築，沒有廣角鏡頭的幫忙，畫面氣勢永遠少別人一階，也因此不少人會多帶一顆外接廣角鏡頭出門。為了減少使用上的不便，ASUS也為ZenFone 6搭配一顆高達125度的1,300萬畫素超廣角鏡頭，一樣的拍攝距離，點開廣角鏡頭模式，就是能比旁人輕鬆拍進更多畫面。為了避免廣角視野過度變形失真，同時也支援即時變形校正，讓邊緣畫面不會有明顯的圓弧變形。整體使用上，一鍵切換鏡頭很easy，大大節省旅途中手忙腳亂、裝設外接鏡頭的時間，更不會有翻看照片才發現外接鏡頭歪掉、成像模糊的慘劇。

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

▲以一般鏡頭視野與台北101自拍，高樓層畫面被摒除在鏡頭之外，但只要點選廣角鏡頭視野，就能得到完整的摩天大樓建築和超廣闊的天空大景，氣勢十足。

偶爾跋山涉水或是想紀錄整個地貌風景，不少人會選用拍攝模式裡的「全景」功能，再依畫面指示拿著手機原地移動，這個時候，翻轉鏡頭也能神助攻，只要手持ZenFone 6，相機鏡頭就會自動邊轉邊拍、完成全景照片。

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

▲只需拿著ZenFone 6讓鏡頭自己翻轉，就能將180度以內的畫面，完整記錄在同一張照片上，不怕手殘導致垂直線、水平線歪斜，或移動速度快慢造成的拼接問題。

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

▲在光線充足的地點，ZenFone 6的成像能掌握大量細節與自然色調，但若是在大背光的下午，就可開啟「HDR+強化模式」並搭配翻轉鏡頭調整角度，一樣也能與街頭藝術裝置輕鬆拍出清晰明亮的逆天美照。

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

▲▼華碩,ASUS,ZenFone 6,翻轉鏡頭,自由取景,手機,台灣之光。（圖／記者萬玟伶攝）

▲若到室內，例如燈光偏暗的餐廳拍攝美食，也可開啟「HDR+強化模式」，提升色彩亮度，讓畫面看起來更生動鮮豔。這時再選用能手動調整景深模糊程度的「人像模式」，就算是手殘人，也能拍出細膩層次。

在多方技術結合下，ZenFone 6一次就把翻轉鏡頭可延伸的功能用得相當徹底，業者也表示不用擔心折損率，因為經過反覆測試，翻轉鏡頭足足可以翻轉10萬次，也不怕損傷結構，每天自拍45次可連續使用3年，想拍就拍沒有壓力。如果不小心在自拍或使用自由取景時，將手機摔到地面，搭載重力感應器的鏡頭也會自動偵測，在落地前就會自動將鏡頭收回最安全的角度或完全收合，避免鏡頭摔傷；螢幕也搭載第六代康寧大猩猩玻璃、機背亦使用3D曲面康寧玻璃，為整體機身提供防摔保護，趕行程的路上也不怕摔手機，打壞旅行興致。同時，ZenFone 6的電量也大幅提升至5,000mAh，為旅遊玩家免去揹著行動電源或一路找插座的辛苦。

結合翻轉鏡頭、125度廣角以及4,800萬畫素主鏡頭、紮實的攝影模式等亮點，不只讓專業玩家對ZenFone 6驚豔，各種延伸、流暢、好用的操作體驗，也讓一般人好上手。不管是想拍攝出遊美照、異地風景，或是記錄日常生活、孩子的成長時光，都能在ZenFone 6上找到契合自己的使用模式，省下時間與心力，並留下更精彩的影像回憶。

線上購買：http://bit.ly/2Zyk8gf
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