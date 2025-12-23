　
    • 　
>
陪伴一代人！HTC「天氣 App」宣布停用　經典翻頁時鐘走入歷史

陪伴一代人！HTC「天氣 App」宣布停用　經典翻頁時鐘走入歷史

▲▼HTC U24 Pro上市。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U24 Pro。（圖／記者高兆麟攝）

記者閔文昱／綜合報導

陪伴無數用戶走過智慧手機早期歲月的 HTC，再度讓老粉絲感嘆時代流逝。HTC 近日悄悄在官方支援網站公告，旗下經典的「HTC 天氣（HTC Weather）」應用程式，將自 2025 年 12 月 18 日起停止支援，屆時 App 本體與桌面小工具都將無法運作，也不再更新天氣資訊，建議用戶改以其他替代服務。

HTC Sense 經典象徵　翻頁時鐘成一代人回憶

對許多老用戶而言，HTC 天氣不只是一款實用工具，更是 HTC Sense 介面的靈魂。早年 HTC 以翻頁式時鐘搭配動態天氣動畫打響名號，2009 年隨著 HTC Hero 登場後迅速風靡市場，成為手機主畫面最具代表性的 Widget 設計，甚至影響後續大量第三方小工具，還曾被移植到 iOS 平台，堪稱一個世代的共同記憶。

HTC 在公告中說明，會依據企業與客戶需求，持續評估現有應用程式與服務，「為了專注投入創新，有時必須中斷某些服務」。即便部分舊款 HTC 手機仍能開啟該 App，但自指定日期起，相關功能將全面失效，等同宣告這項經典體驗正式退場。

HTC Sense（圖／業者提供）

▲HTC Sense（圖／資料照）

手機黃金年代落幕　HTC 全面轉向 XR 與 AI

事實上，HTC 早已逐步淡出智慧型手機市場，過去一年未推出任何新機。自 2014 年 Google 政策調整後，HTC 也逐漸卸下 Sense 生態系的發展重心，轉而以 VIVE 品牌深耕 XR 頭戴式裝置。近期更推出結合台灣設計製造、並導入 ChatGPT、Gemini 等 AI 應用的 VIVE Eagle 智慧眼鏡。隨著 HTC 天氣 App 正式走入歷史，也象徵 HTC 手機黃金年代，悄然畫下句點。

12/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

HTC天氣AppHTCSense智慧手機XR轉型

