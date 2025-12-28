「好想殺人又錯帳了」2網友驚悚留言　宜警火速逮人送辦

▲2名網友分別發布具恐嚇或犯罪預告意圖的留言。（圖／翻攝自《Threads》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局近日接獲民眾檢舉，並於網路蒐報發現社群平台Threads上有2名網友分別發布具恐嚇或犯罪預告意圖的留言。內容包括「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」，引發網友恐慌。警方追查後在26日將2名嫌疑人查緝到案，訊問後，警方依涉嫌刑法恐嚇公眾罪，將案件移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣警局表示，日前，社群平台Threads上有2名網友分別發布具恐嚇或犯罪預告意圖的「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」等相關貼文，恐影響公共秩序與社會安定，因此，立即展開調查。經過蒐證及分析，成功追查貼文者真實身分，並於本月26日將2名嫌疑人查緝到案。訊問後，警方依涉嫌刑法恐嚇公眾罪，將案件移送地檢署偵辦。

宜蘭縣警局呼籲民眾，切勿在網路平台任意發佈煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論，相關行為已涉違法，恐危害公共安全與社會秩序。警方強調，若發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時報案，並承諾將持續加強網路巡查，依法嚴正查處，確保社會安定。