年輕人沒經歷過921　過來人曝多恐怖：「只能活到今天」的恐懼

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（27）日深夜發生規模7.0地震，全台有感，勾起不少人對921大地震的回憶。但就有不少沒經歷過921的年輕人忍不住直呼無法想像，釣出許多親身經歷過921的人跳出來分享當年記憶，直言兩者根本無法相提並論，也感嘆現在的年輕世代多半沒經歷過那場災難，真的不能低估921帶來的恐懼與衝擊。

此次地震是921大地震、去年0403規模7.2地震以來的第三大，Threads出現不少討論的貼文。就有年輕脆友表示，921當時自己年紀還很小，昨天的地震讓爸媽想起921，但還是弱了點，讓他忍不住直嘆，「天啊921到底該有多可怕完全不敢想像…」也有妹子發文「台北這個震度已經4級了，21歲的我沒有辦法想像921到底是有多大。」

相關討論中，更多人忍不住呼籲「千萬不要拿今天的地震跟921比」，形容當年根本是「世界末日」。有網友回憶，921當晚全台大停電，全家人只能睡在車上，車子停在停車場整整一個禮拜，沒有人敢回到屋內，因為房子不是出現巨大裂痕，就是所有東西都歪斜倒落，「那晚只有滿天星星跟害怕」。

另一名網友也分享自身經驗，921發生時人在彰化，躲在書桌下卻仍被地震「盪」出來，之後全家人連夜開車到空曠地區，在車上待了一整晚不敢回家。類似的回憶一一湧現，讓不少沒經歷過921的網友直呼難以想像。

還有人強調這次地震「根本無法跟921比」，直言921在第一下搖晃時，就讓人產生「只能活到今天」的強烈恐懼感，之後每一次餘震，身體都會不自覺微微發抖，直到現在對921的恐懼仍然存在，只希望台灣不要再出現類似規模的地震。