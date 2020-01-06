【2020 CES】三星發表QLED 8K TV　厚度僅1.5公分、「無邊際」極細窄框

▲2020 CES開展前夕三星發表旗下最新8K QLED電視，強調薄型窄邊。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）開幕在即，南韓家電品牌三星Samsung宣布發表旗下最新QLED 8K電視Q950，近年決定放眼大尺寸電視的三星，針對大尺寸螢幕帶來的視覺效果，強調外型與螢幕的特色，電視整面螢幕厚度僅15毫米，約1.5公分，並縮減四周螢幕邊框，讓螢幕占整體面積的99%，看起來就像「無邊際」畫面的效果。

去年的CES會場，電視大廠包括三星、LG與SONY都紛紛發表8K畫質新品，已奠定8K畫質已經是一線家電大廠頂級電視商品的起跑線，今年三星在展前發表旗下最新旗艦級Q950 QLED 8K TV，將規格再挺進，除立體聲環繞音效、逼真8K解析度之外，輕薄外型讓大尺寸電視看起來更具美型。

▲極窄邊框讓使用者在一定距離下，能有無邊框的視覺感。

業者表示，Q950縮減螢幕的四周邊框，帶來近乎99％的螢幕占比，位居市場第一，從十到十五英呎遠的距離觀看時，使用者會感覺到邊框消失的視覺效果，整面螢幕厚度約1.5公分，讓電視壁掛安裝時能緊密貼齊於牆面，對於室內美觀更有感。

此外，Tizen所支援的一系列智慧功能，讓消費者能使用語音指令，使用Tap View、Digital Butler和Samsung Health等新功能，除了三星自有的AI助理Bixby，另也將Amazon Alexa和Google Assistant整合至2020 QLED 8K系列。

Q950配備改良的Universal Guide，透過AI演算法分析消費者所觀看的內容類型、常用的服務和電視頻道，再提出觀看與頻道建議，還推出電視版Samsung Health，整合全家人的特能與健康資訊；Multi-View則能以分割螢幕的方式，透過Tap View等技術，鏡射消費者的行動裝置螢幕，共提供14種不同的配置。