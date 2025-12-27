深夜規模7強震「板塊在花蓮向北隱沒」　氣象署揭北部超晃原因

▲今晚發生規模7強震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，全台有感，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該地震主要是板塊隱沒導致，震央位置過往較多深度60到70公里中層地震，北部搖晃感受明顯，主要是盆地和大樓效應。

今晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震為板塊在花蓮往北隱沒導致，深度72.8公里屬於中層地震，該震央附近前陣子也發生過規模6以上地震，今年全台目前發生過5個規模6以上地震，而今天地震震央宜蘭附近較多深度60到70公里的中層地震。

該起規模7地震也讓全台有感，其中北部地區民眾感受搖晃劇烈，吳健富表示，因震央靠近北部，感覺搖晃較明顯，主要是盆地和大樓效應。