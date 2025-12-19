iPhone防盜捷徑設定方式一次看　一則簡訊就能自動拍照、即時定位

▲iPhone防盜捷徑設定方式一次看。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

隨著智慧型手機遺失風險增加，iPhone 內建的「捷徑（Shortcuts）」App 近期再度受到關注。只要事先設定自動化流程，即使手機遺失，也能透過傳送特定關鍵字的簡訊，遠端啟動多項防盜動作，包括開啟低耗電模式、拍攝前鏡頭照片，並回傳即時定位資訊。

該功能不需安裝任何第三方應用程式，完全利用 iOS 內建的捷徑與自動化機制即可完成。當 iPhone 收到包含指定關鍵字的訊息後，系統會自動執行一連串預設動作，過程中不會跳出確認提示，有助降低被他人察覺的風險。

設定方式如下：

開啟「捷徑」App，切換至「自動化」分頁

點選「新增自動化操作」

選擇「訊息」→「當我收到包含特定文字的訊息時」

設定觸發關鍵字（例如：「遺失」）

接著依序加入以下動作：

「設定低耗電模式」→ 設為「開啟」

「打開相機」→ 設定為「自拍模式」

「拍照」→ 使用「前置相機」→關閉「顯示相機預覽」

選取「取得目前位置」

「傳送訊息」→ 將「照片」與「目前位置」傳送至指定聯絡人或自己的門號

完成後，請將自動化設定中的「確認後執行」與「不執行」選項關閉，並將執行方式設為「立即執行」，確保流程可在背景中自動完成。

設定完成後，只要從任何一支手機傳送包含該關鍵字的簡訊至遺失的 iPhone，系統便會自動啟動低耗電模式、拍攝當下使用者的照片，並將即時位置與影像回傳至指定手機。

這類捷徑應用再次展現 iOS 內建自動化工具的彈性與實用性，也提醒使用者可善用系統功能，提前為手機遺失或遭竊的情境做好準備。