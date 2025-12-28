老闆娘突召集員工「猜新鞋價格」他傻眼：有夠無聊！老鳥秒懂笑了

▲老闆娘買了一雙新鞋。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前分享職場趣聞，某天下午上班到一半，65歲的老闆娘突然召集全體約20位員工，圍著她欣賞腳上那雙「新買的鞋子」，還要大家輪流猜價格，從幾千元猜到十幾萬元，最後揭曉答案，只花了「100元」購入，讓員工們驚訝不已，但這樣的行為讓原PO很困惑，「意義是啥？」貼文掀起熱論。

老闆娘突邀員工圍觀新鞋 揭曉價格後全場尷尬笑



原PO在Dcard發文，老闆娘某天突然召集20名員工，要大家猜腳上的鞋多少錢，每個輪流說一個金額，由於老闆娘平時穿衣講究，幾乎只穿名牌，大家在猜價時都不敢亂講，價格從一兩萬元一路往上喊，甚至有人喊出十幾萬。

老闆娘聽完後大笑「沒這麼貴啦！這是我跳蚤市場看到很新才買的，只要100元，很划算對吧？」價錢揭曉後，資深的同事們紛紛「識相」地讚美，鞋子漂亮又合適。但對於這樣的舉動，原PO難以理解，並表示老闆娘過去兩年從未做過這種行為，「我只知道即使當下沒看到名牌LOGO，猜太低只會GG而已」。

貼文曝光，掀起網友熱論，「老人家寂寞需要陪伴跟情緒價值而已，別太在意，這點小事跟一堆職場鬼故事比起來真的完全不算什麼」、「這樣的工作環境還蠻歡樂的啊」、「還好吧，我老闆整天炫富，比起這樣我寧願猜老闆的百元鞋子」、＝如果她不是什麼爛老闆，我覺得還蠻可愛的啦。偷閒幾分鐘也快樂」、「看起來不是要炫富，給她滿滿的情緒價值她就很開心了」、「在考驗你的臨場反應以及求生欲」。