社會 社會焦點 保障人權

女人肉佔位踢鐵板！駕駛「一言不發」強勢倒車：她真的以為我不敢

網搜小組／董美琪報導

一段行車紀錄器畫面近日在網路掀起討論。一名女子試圖以身軀佔據空車位，沒想到遇上行事果斷的駕駛，完全不予理會直接倒車入庫，女子最終嚇得倉皇閃避，也引起網路上一片叫好。

▲女子「人肉佔車位」翻車！駕駛無視阻擋倒車入庫。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲女子「人肉佔車位」翻車！駕駛無視阻擋倒車入庫。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

YouTube頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」分享影片指出，事發地點位於桃園市中壢區松勤路，一名駕駛於12月24日傍晚約5時45分在市區繞行尋找停車位時，發現路旁出現一個空的停車格，未料格子內卻站著一名女子，以身體佔位。

沉默的對決：駕駛強勢停車

從畫面可見，該名女子身穿藍色上衣，站在停車格內不斷舉手示意，試圖阻止車輛停放。不過，駕駛並未下車理論，也沒有與對方交談，而是開啟雙黃燈後直接倒車入庫，過程中態度相當果斷。女子眼見無法繼續佔位，只好迅速離開現場，駕駛隨後將車停妥、關閉警示燈並熄火下車。

（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

兩極評論：網友直呼痛快　也提醒風險

事後，駕駛將行車紀錄器畫面上傳網路，並在貼文中直言「她真的以為我不敢直接倒車欸」，影片曝光後迅速引發網友熱議。許多人力挺駕駛作法，留言表示「全程不講話直接倒車，是個狠人」、「不用多說，直接掛檔就對了」、「都快2026年了，還有人在用人肉佔車位」、「第一次看到這麼果斷的倒車入庫，佩服」。也有網友幽默回應「下車問她要不要叫計程車，站出來一點才看得到」。

不過，討論中也出現不同聲音，有網友提醒此舉仍存在風險，認為遇到類似狀況應優先報警處理，「硬停萬一真的發生碰撞，駕駛反而最吃虧，報警至少大家都別停，安全第一」。

（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

對此，依據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項規定，行人若在交通頻繁道路上以坐、臥、蹲、立等方式影響車輛通行，足以妨礙交通者，可依法裁處300元至500元罰鍰。停車位應依規定使用，切勿以身體佔位，避免衍生危險與爭議。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【跑比警報快！】貓咪睡一半地震直接彈飛！主人10秒後才驚逃

相關新聞

地震來！夫「抱女兒拔腿跑」網笑：地位明顯

7.0地震昨（27）日強襲，家中監視器意外記錄當下家人令人哭笑不得的真實反應。一位人妻在Threads分享影片，老公第一時間是抱起女兒往外衝，情急之下還大聲要她「去救兒子」，而當時她甚至來不及穿好褲子。畫面曝光後，網友紛紛噴笑「家庭地位一秒看懂」，引發熱議。

快訊／表態參選2026彰化縣長　謝衣鳯：我聽到眾多支持者聲音

19歲男遭水晶洞砸死　母淚訴：雇主沒保勞健保

蔣萬安雙城論壇講民國、提民主　「將來談論台灣海峽時是和平」

雙城論壇贈禮曝光　蔣萬安送上「錫」盤子

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

