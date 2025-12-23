　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快手炸了！新法上路前夕出事　快手直播遭不雅影片淹沒

▲▼中國短影音平台快手疑似遭人入侵。（圖／免費圖庫）

▲中國短影音平台快手疑似遭人入侵。（圖／免費圖庫）

記者吳立言／綜合報導

中國大型短影音平台快手昨（22日）深夜爆發重大異常事件，平台直播頁面一度遭大量不雅影片洗版，官方緊急關閉相關功能止血。由於發生時間點正好落在中國網路內容管理新規即將上路前夕，引發外界質疑，事件是否帶有對政策的諷刺意味。

直播頁面失控，官方緊急關閉止血

事件發生後，不少中國網友在社群平台分享截圖，指出快手直播主頁突然出現大量色情影片，內容尺度明顯失控。由於影片數量龐大、帳號封鎖不及，平台最終選擇直接關閉直播頁面，暫時阻斷內容擴散。

快手為中國主要短影音平台之一，用戶規模龐大，平時以直播與短影片為核心功能。此次事件迅速在網路上發酵，也讓平台內容審核與即時控管能力受到高度質疑。

未成年用戶受波及，社會影響引發批評

由於快手長期擁有大量未成年用戶，事件曝光後，外界批評聲浪不斷，認為平台未能有效保護青少年。甚至有用戶在社群平台表示，自己或家人因誤觸不雅內容而受到心理衝擊，反映事件已不只是技術問題，而是涉及公共安全與社會責任。

時機敏感，被解讀為對新網管制度的反諷

外界特別關注的是事件發生的時間點。中國新修訂的《治安管理處罰法》將於明年 1 月 1 日上路，針對淫穢內容的規範明顯加嚴，不僅公開平台，連私人聊天、私訊傳送不雅圖片或影片，都可能構成違法。

新法明確規定，透過網路、通訊軟體傳播淫穢資訊，無論是否營利、是否公開，只要查證屬實，都可能面臨拘留與罰款處分。即使是私人對話，只要遭檢舉成立，也不在豁免範圍。

在此背景下，快手直播頁面突然被不雅內容淹沒，被不少網友解讀為對即將上路的網路審查制度「提前示範」或「反諷式抗議」，刻意讓問題一次性暴露。

目前快手官方尚未對事件成因做出完整說明，外界也難以確認是否涉及駭客入侵或內部管理漏洞。但可以確定的是，在網路監管日趨嚴格之際，這起事件已成為中國網路內容治理與平台責任的最新焦點，也再度引發社會對「審查與失控」之間矛盾的討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆鬧翻！林襄經紀人出面「去年確實紛紛擾擾」
獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已身亡
快訊／PO文「對盧秀燕開3槍」　25歲女警遭拘提　
殺人前1天現身誠品畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓
張文有「心儀女子」！　檢警急尋
追張文唯一金流！　共匯37萬元「犯案前夕剩39元」
中籤逾11萬落袋！　科技廠掛牌大漲134%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

向好友傳送淫穢訊息也犯法？中國新法上路引熱議

快手炸了！新法上路前夕出事　快手直播遭不雅影片淹沒

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

向好友傳送淫穢訊息也犯法？中國新法上路引熱議

快手炸了！新法上路前夕出事　快手直播遭不雅影片淹沒

張文2年花10萬買犯案工具　取貨畫面曝！母3年金援82萬

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

除息表現兩樣情！　聯德秒填息、可成遭點名後陷貼息

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

年末連2場大型活動！台中600警維安　霹靂小組、偵爆犬全出動

台灣民意民調／民進黨支持者暴增7.3%、國民黨銳減5.2%　2大原因曝

威聯通才上櫃就爆遭駭　公司澄清「非系統性漏洞」

白襪高層盛讚村上宗隆　向鈴木誠也、今永昇太請教芝加哥定居經驗

【變裝日本浪人】22歲男背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

3C家電熱門新聞

新法上路前夕出事　快手直播遭不雅影片淹沒

Google將永久停用暗網報告

明年起在中國私聊傳淫穢訊息也違法

廣告教母欽點「LG空氣清淨機＋除濕機」打造完美日常

iPhone防盜捷徑設定方式一次看

雙全雙品牌代理年募資破6500萬

首款折疊iPhone渲染圖再曝光

可調度數Rokid AI Glasses開賣

蘋果傳兩年內推至少七款新機

三大電信響應數位憑證皮夾

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

暗網驚見賣台人個資！16萬元買2300萬戶籍資料

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

更多熱門

相關新聞

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播

大陸快手平台擁有4千多萬粉絲的網紅「劉二狗」本月13日在青島舉辦泳池派對直播，不少女子穿泳衣性感熱舞等不雅畫面，被大量投訴內容「低俗擦邊」。事件發酵後，快手平台回應稱，經核查該帳號存在作品違規情形，已依法依規進行處理。

日男爽「一夫多妻」！養女變後宮

日男爽「一夫多妻」！養女變後宮

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片

關鍵字：

快手直播亂象不雅影片網路審查未成年保護

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

更多

最夯影音

更多
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面