快手炸了！新法上路前夕出事　快手直播遭不雅影片淹沒

▲中國短影音平台快手疑似遭人入侵。（圖／免費圖庫）



記者吳立言／綜合報導

中國大型短影音平台快手昨（22日）深夜爆發重大異常事件，平台直播頁面一度遭大量不雅影片洗版，官方緊急關閉相關功能止血。由於發生時間點正好落在中國網路內容管理新規即將上路前夕，引發外界質疑，事件是否帶有對政策的諷刺意味。

直播頁面失控，官方緊急關閉止血

事件發生後，不少中國網友在社群平台分享截圖，指出快手直播主頁突然出現大量色情影片，內容尺度明顯失控。由於影片數量龐大、帳號封鎖不及，平台最終選擇直接關閉直播頁面，暫時阻斷內容擴散。

快手為中國主要短影音平台之一，用戶規模龐大，平時以直播與短影片為核心功能。此次事件迅速在網路上發酵，也讓平台內容審核與即時控管能力受到高度質疑。

未成年用戶受波及，社會影響引發批評

由於快手長期擁有大量未成年用戶，事件曝光後，外界批評聲浪不斷，認為平台未能有效保護青少年。甚至有用戶在社群平台表示，自己或家人因誤觸不雅內容而受到心理衝擊，反映事件已不只是技術問題，而是涉及公共安全與社會責任。

時機敏感，被解讀為對新網管制度的反諷

外界特別關注的是事件發生的時間點。中國新修訂的《治安管理處罰法》將於明年 1 月 1 日上路，針對淫穢內容的規範明顯加嚴，不僅公開平台，連私人聊天、私訊傳送不雅圖片或影片，都可能構成違法。

新法明確規定，透過網路、通訊軟體傳播淫穢資訊，無論是否營利、是否公開，只要查證屬實，都可能面臨拘留與罰款處分。即使是私人對話，只要遭檢舉成立，也不在豁免範圍。

在此背景下，快手直播頁面突然被不雅內容淹沒，被不少網友解讀為對即將上路的網路審查制度「提前示範」或「反諷式抗議」，刻意讓問題一次性暴露。

目前快手官方尚未對事件成因做出完整說明，外界也難以確認是否涉及駭客入侵或內部管理漏洞。但可以確定的是，在網路監管日趨嚴格之際，這起事件已成為中國網路內容治理與平台責任的最新焦點，也再度引發社會對「審查與失控」之間矛盾的討論。