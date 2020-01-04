三星率先在CES 2020展前　發表Galaxy S10 Lite與Note10 Lite

▲三星率先在CES 2020展前發表兩款新機。（圖／三星提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球最大消費性電子展CES 2020今年1月7日即將在美國拉斯維加斯開展，三星電子（SAMSUNG）宣布在展前發表Galaxy S10 Lite與Galaxy Note10 Lite兩款新機，主打以實惠的價格就能擁有最新的相機技術、S Pen、顯示技術和超長續航力電池。

三星這次在Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite搭載多項旗艦級功能，包括6.7吋的無邊際Infinity-O極限全螢幕，搭載4,500mAh大容量電池，具備閃電快充功能，並串聯三星生態圈中的APP及服務，包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等，受到Samsung Knox的國防級隱私防護。

▲三星Galaxy S10 Lite產品規格。（圖／三星提供）

Galaxy S10 Lite主打使用領先業界的相機技術，除了擁有廣角的主鏡頭之外，還搭載超廣角鏡頭和微距鏡頭，其中超廣角相機具有123度視角，且前後都搭載高解析度相機，再加上最新的Super Steady OIS防手震功能，讓消費者在啟動Super Steady模式時，擁有更高穩定的動態圖像和影片。

▲三星Galaxy Note10 Lite規格。（圖／三星提供）

Galaxy Note10 Lite則配備具指標性的S Pen，主要支援低功耗藍牙（BLE）技術，可以透過按壓S Pen筆身按鍵就可以操作投影片簡報、控制影片播放或拍照，還有感應快捷環Air Command讓使用更快速，並輕鬆地啟動不同S Pen功能，提供使用者的生產力。

S Pen搭配的Notes APP更是讓用戶可以隨抽隨寫，走到哪、寫到哪，更能將手寫筆記轉換成能輕鬆編輯及分享的文字，至於Galaxy S10 Lite在台上市時程未定，預計推出絢光白、絢光黑與絢光藍三色，而 Galaxy Note10 Lite則預計2月初在台上市，推出星環銀、星環黑、星環紅三色。

▲三星Galaxy S10 Lite與Galaxy Note10 Lite規格表。（圖／三星提供）