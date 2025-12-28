　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

因應台灣有事！沖繩駐日美軍「移防關島」計畫生變　維持對中國嚇阻

▲▼駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日美軍位於日本沖繩縣那霸市的港口設施。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國因應「台灣有事」的戰略考量，近期調整駐日美軍部署構想。日媒披露，美軍決定修正原定將駐沖繩海軍陸戰隊步兵部隊移防關島的計畫，讓關鍵部隊續留沖繩，以維持對中國的即時威懾力。此舉恐影響日美多年來協商的沖繩減負方案，也凸顯區域安全緊張情勢升溫下，美軍戰略重心的調整。

根據日媒《共同社》，美國海軍陸戰隊已在10月更新的官方文件「兵力設計」中，明確修正原先的兵力調整構想。文件指出，原本預定自沖繩移防關島的第四海軍陸戰團，將維持步兵部隊型態，續留在隸屬司令部位於沖繩縣宇流麻市的第三海軍陸戰遠征軍麾下，並保留既有核心任務。

第四海軍陸戰團的主要據點位於沖繩縣名護市邊野古地區的史瓦布營（Camp Schwab）。原構想是將該部隊移往美國關島，並重編為規模較小、具高度機動性的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR），以利快速部署至偏遠島嶼，搶占戰略據點攻擊敵軍。不過，最新文件已未再提及相關改編內容，顯示計畫方向出現重大轉折。

美國海軍陸戰隊總部對此向媒體說明，相關調整旨在向潛在對手展現，美軍已準備在印太地區採取重大行動，以維護區域和平與穩定，同時履行對盟友與夥伴的安全承諾。外界普遍解讀，此舉與台海緊張局勢升溫，以及中國軍事能力快速擴張密切相關。

▲▼位於日本沖繩縣名護市的駐日美軍基地史瓦布營（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本沖繩縣名護市的駐日美軍基地史瓦布營（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，中國近年持續強化「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力，試圖阻止美軍靠近周邊海域。在此背景下，美軍內部對於將步兵主力調往距離台灣較遠的關島，早已出現不同聲音。消息人士透露，關島距離台灣約3000公里，而沖繩本島距離僅約500公里，前線反應時間與戰略價值存在明顯差距。

事實上，日美雙方早在2006年就針對駐日美軍重整達成共識，核心目標是減輕沖繩長期承擔的基地負擔，同時維持對區域的軍事威懾力。依照協議，駐沖繩約1.9萬名海軍陸戰隊員中，將有約9000人移出日本，其中4000人以上移防關島，並配合將普天間基地遷至名護市邊野古沿岸。

該移防計畫近年已有進展，去年12月首批約100名後勤支援人員已轉往關島。不過，隨著核心步兵部隊決定續留沖繩，未來實際移防人數與時程，恐出現變數。外界關注，若台海與周邊安全風險持續升高，美軍是否進一步放緩甚至縮減移防規模，仍有待觀察。

對於外界質疑此舉是否動搖日美既有共識，日本官房長官木原稔強調，日美之間已達成的協議框架並未改變，政府將在此基礎上，持續與美方就部隊部署與調整細節進行協商。

12/26 全台詐欺最新數據

435 1 8538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
強震猛晃...台人淡定點餐用餐　畫面爆衝擊
蔣萬安雙城論壇講民國、提民主　「將來談論台灣海峽時是和平」
快訊／加油要快！明起汽、柴油調漲　美出兵委內瑞拉害的
7.0強震！礁溪山泉飯店落地窗爆裂　住客驚喊「住搖滾區」
蔣萬安雙城論壇贈禮曝光！　「錫盤子」象徵台北上海惜情
強震「1人物」被讚爆！　領帶歪歪現身：看了很安心

日韓要聞北美要聞國際軍武台灣有事駐日美軍沖繩關島日本

