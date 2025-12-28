　
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍報發文批美台軍售：成不了台獨的救命稻草

▲▼台灣,漢光演習,HIMARS,海馬斯多管火箭,海馬斯,M142 。（圖／路透）

▲海馬斯多管火箭（HIMARS）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國日前宣佈對台大規模軍售，引起北京強烈反彈，《解放軍報》今（28）日以「鈞聲」為名發文批評稱，美方行徑嚴重挑釁中方底線，不僅破壞中美關係與台海穩定，也向「台獨」勢力釋放錯誤訊號，任何外部軍售與政治操作，都不可能成為「台獨」的所謂救命稻草。

▲▼大陸國防部發言人張曉剛。20251225（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

文章指出，針對美國宣佈向中國台灣地區大規模出售武器，中方採取了一系列反制措施，向外界有力宣示，「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

文章表示，美方此舉嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報，破壞中美戰略互信，也助長民進黨當局「倚外謀獨」、「以武拒統」的操作，「嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美戰略互信，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，極不負責、極其危險、極其惡劣。」

文章強調，兩岸實力對比與統一大勢已發生根本變化，任何外部干涉或軍售行為都無法改變歷史方向，「台獨與台海和平水火不容，中國人民解放軍將堅定捍衛國家主權與領土完整，對任何挑釁行徑保留採取斷然措施的權利。」

關鍵字：

解放軍軍售北京台海中美關係台獨軍購

