3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

靈動島要消失了？iPhone 18 Pro傳導入螢幕下Face ID、A20 Pro晶片

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 17 Pro鏡頭 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

距離正式發表仍有一段時間，但關於蘋果下一代旗艦手機的爆料已陸續浮上檯面。最新消息指出，預計於 2026 年秋季亮相的 iPhone 18 Pro 系列，將在外觀設計、晶片製程、影像功能與續航表現等多個面向帶來顯著升級。

科技媒體 9to5Mac 於 12 月 22 日彙整多方供應鏈與分析師爆料，指出蘋果在維持現有尺寸的前提下，正替 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 規劃一系列「內外同步進化」的調整。

靈動島再進化　Face ID 走向螢幕下

外觀設計方面，iPhone 18 Pro 系列被點名將迎來重大變革。相關消息指出，蘋果有意逐步淘汰現行藥丸形「靈動島」，改採左上角單打孔前鏡頭配置，並同步導入螢幕下 Face ID 技術，使正面視覺更加簡潔、沉浸感進一步提升。 ⸻ 背蓋設計調整　回歸視覺一致性 針對 iPhone 17 Pro 系列「雙材質背蓋」引發的討論，蘋果似乎已著手修正。爆料指出，新一代 Pro 機型將改善鋁金屬與玻璃之間的銜接工藝，讓背部視覺更為統一。配色方面，目前測試中的選項包含咖啡棕、紫色與勃艮第紅等較為大膽的色系，但最終版本仍有變數。

首發 2nm A20 Pro、自研 5G 基帶再進化

核心規格方面，iPhone 18 Pro 系列預計首發 A20 Pro 晶片，成為蘋果首款採用 2nm 製程 的行動處理器，並導入 WMCM（晶圓級多晶片模組）封裝技術，可望在效能、能效與 AI 運算能力上大幅躍進。 通訊方面，蘋果自研 5G 基帶將升級至 C2 版本，在延續高能效表現的同時，進一步強化訊號穩定度，並朝全面取代高通方案邁進。

影像升級：主鏡頭導入可變光圈

影像系統同樣是重點升級項目。消息指出，iPhone 18 Pro 主鏡頭有望支援可變光圈技術，使用者可依拍攝需求調整景深表現，在大光圈下營造背景虛化效果，或於小光圈模式下保留前後景細節，拍攝彈性進一步提升。

實體按鍵「做減法」、相機控制更直覺

操作體驗方面，針對 iPhone 16 首度導入、但被部分用戶認為操作複雜的「相機控制鍵」，蘋果傳出將在 iPhone 18 上進行簡化。新版設計將移除多餘的觸控手勢，回歸更直覺、穩定的實體按鍵操作。

機身微增厚、續航表現再強化

續航方面，蘋果似乎選擇「重量換續航」。爆料指出，iPhone 18 Pro Max 的機身厚度與重量可能略高於前代，以容納更大容量的電池。歷代 Pro Max 機型重量變化如下：

• iPhone XS Max：208 克

• iPhone 11 Pro Max：226 克

 • iPhone 12 Pro Max：228 克

• iPhone 13 Pro Max：238 克

• iPhone 14 Pro Max：240 克

• iPhone 15 Pro Max：221 克

• iPhone 16 Pro Max：227 克

• iPhone 17 Pro Max：233 克

• iPhone 18 Pro Max：預估約 243 克

雖然目前尚未明確提及較小尺寸的 Pro 機型，但依照過往策略，兩款 Pro 機種皆有望同步獲得續航提升，延續 iPhone 17 Pro 系列在電池表現上的正面評價。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

關鍵字：

iPhone18ProiPhone18蘋果新機2nm晶片可變光圈續航提升

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

