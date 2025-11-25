　
3C家電

Photoshop推限時免費活動　台灣用戶享網頁版一年免費

▲▼Photoshop。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Google 與 Adobe 聯手推出全新的「Adobe Photoshop」Chrome 擴充功能，即日起台灣用戶只要透過 Chrome 線上應用程式商店安裝並登入 Adobe 帳號，就能直接在瀏覽器中開啟 Photoshop 網頁版，同時享有一年免費使用權，不需額外下載桌面軟體。優惠活動標示至 2025 年 12 月 8 日止，是否延長仍以 Google 與 Adobe 後續公告為準。

安裝方式也相當簡單，用戶開啟 Chrome，進入 Chrome 線上應用程式商店搜尋「Adobe Photoshop（點擊前往）」，點選「加到 Chrome」完成安裝後，「登入 Adobe 帳號」即可啟用一年免費授權。擴充功能安裝後會顯示於瀏覽器右上角，點擊圖示即可啟動 Photoshop Web，能直接從瀏覽器分頁開始編輯圖片。

Photoshop Chrome 擴充主打「免安裝即可修圖」，內建多項常用影像編輯工具，包括一鍵去背、亮度與對比調整、飽和度微調，以及社群平台常用比例裁切等功能。官方定位此擴充主要提供快速處理貼文圖片、縮圖、商品照等需求，讓創作者、社群小編與學生能更容易在瀏覽器完成日常修圖工作。

官方指出，這項一年免費的 Photoshop Web 使用權目前屬限時優惠，適用地區包含台灣，安裝期限以 Adobe 與 Google 公布的活動時間為準。

11/23 全台詐欺最新數據

軍卡突暴衝！　車頭爛毀

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

即／美股開盤重挫　道瓊慘摔近460點

即／美股開盤重挫　道瓊慘摔近460點

中東局勢升溫、美股震盪走低！美股三大指數週五早盤全面下跌，道瓊工業指數重挫459點，報42,508點；標普500指數跌38點，報6,006點；那斯達克下挫153點，報19,509點；費城半導體指數也大跌逾1.9%。

OpenAI繪圖模型GPT-Image-1登場

OpenAI繪圖模型GPT-Image-1登場

機上免費Wi-Fi成為未來趨勢　目前各航高艙等多數都可免費使用

機上免費Wi-Fi成為未來趨勢　目前各航高艙等多數都可免費使用

Adobe共同創辦人沃諾克逝世　享壽82歲

Adobe共同創辦人沃諾克逝世　享壽82歲

Adobe受惠AI概念從輸家變贏家　「史上最大收購案」反被忽略

Adobe受惠AI概念從輸家變贏家　「史上最大收購案」反被忽略

