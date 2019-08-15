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WE BISTRO再推「3款超時空特調＋4款復古禮盒」嗨翻酒友、收藏家

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▲▼威士忌,JOHNNIE WALKER,VG café,期間限定,餐酒館。（圖／品牌提供）

▲簡約又設計感十足的樓中樓快閃店，就矗立在人來人往的微風松高前廣場。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

台北最近夯什麼？威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER近日與台北高人氣餐廳VG café跨界合作，在熱鬧的信義區推出為期三個月的限定餐酒館「WE BISTRO」，不只吸引打卡人潮，限定酒款、菜色，更是引來網美界、揪飯團、酒友團以及對美食酌飲特別挑惕的老饕熱烈討論，更引來排隊入座的嚐鮮客，活絡的人氣帶來有別於以往的夏日微醺氛圍。

如今傳來一則好消息，再度點燃粉絲沸騰的心！原來持續推陳出新的JOHNNIE WALKER偕同VG再度以旗下黑牌家族為基底，創意打造出三款限定復古調酒「英倫頭條」、「普普鬼才」和「藍調搖滾」。讓熱愛vintage風格的粉絲心情盪漾的不只如此，過去熟悉的JOHNNIE WALKER沉穩盒裝，為響應品牌經典標幟「邁步向前的紳士」的111週年慶，竟然也搖身一變，以復古潮流包裝驚豔酒友，即日起在WE BISTRO獨家開賣，成為今夏超in的「復古時髦單品」。

在入手珍藏限定版包裝前，不如先把握時間光臨「WE BISTRO」，搶先領略全新特調概念！最後限定的三款特調，獨特之處在於不能只把調酒當做唯一主角，更要與超吸睛的杯裝設計視為一體，才能完全接收此次欲演繹的復古趣味風情。酒款上桌的瞬間，杯裝造型率先打破時空界限，將酒友拉到過去的時空，預告前所未有的醺然體驗。

酷愛美式復古的蓬勃熱情，那就不能錯過以馬口鐵造型杯、美式舊報紙設計整體視覺的「英倫頭條」，杯裝設計還可看到品牌經典標幟「邁步向前的紳士」，也穿上復古衣褲闊步在1929年的街頭。酒款以經典黑牌12年蘇格蘭威士忌為基底，再挹注酸甜的百香果風味，讓經典煙燻氣息入喉後，還能有活潑的酸甜涼感帶來涼爽風情，杯緣的紫蘇葉不只點亮視覺，同時也為尾韻添加淡淡草香，讓清爽層次更加提升。與好姐妹對坐品酩，喝上幾口不只消暑，聊起天來也更起勁。

JW 。（圖／品牌提供）

點「普普鬼才」的酒友則會一秒被它超逗趣的復古音響造型緊緊吸住眼球，粉嫩色系搭上酷炫造型，讓人愛不釋手。以黑牌12年蘇格蘭威士忌雪莉桶風味限定版為基底，並加入蔓越梅汁、肉桂酒、玫瑰糖和蘇打水，多種花果甜香與清新帶勁的氣泡在嘴裡引爆，想在酷夏揪朋引伴享受不一樣的超嗨微醺感，正適合以這種暢快享受做為party的開始。

▲▼威士忌,JOHNNIE WALKER,VG café,期間限定,餐酒館。（圖／品牌提供）

「藍調搖滾」象徵的重口味意象，一眼也能從工業風的鐵製咖啡杯和色彩濃重的黑膠唱片看出來，基底自然是以帶有粗獷層次的雙黑極醇限定版貫穿，再酌入濃縮咖啡、鐵觀音、薄荷，它們各自引領的濃厚風味，竟讓雙黑在原本的重煙燻口感中，多了幾分炭焙茶香與苦甜風味，茶酒的尾韻更升起濃郁咖啡香與微涼薄荷清香，即使是嚐遍天下美酒的嗜酒人，也會被深深驚豔。

▲▼威士忌,JOHNNIE WALKER,VG café,期間限定,餐酒館。（圖／品牌提供）

不論是想回味期間限定餐酒館「WE BISTRO」帶來的味蕾撼動，或是想把握最後倒數朝聖一波，帶著滿足微醺的腳步離開前，記得還要欣賞一下在「WE BISTRO」全台獨家推出的四款限定包裝，分別以漫畫筆觸、插畫線條、雜訊效果及乾淨白背，分別帶出1929、1970、1996及2019時空下的JOHNNIE WALKER，酒款除了經典黑牌與雙黑極醇，更涵蓋同為典藏逸品的紅牌與金牌，讓老饕一口氣收藏四款，不想漏掉任何一件。

JW 。（圖/品牌提供）

想加入這個夏天由JOHNNIE WALKER x VG café領銜的復古微醺熱潮，如今只剩不到一個月的時間了，跟著酒友們只飲酒不飲恨的腳步，體驗讓老饕也大喊「捨不得」的限定滋味。

精品餐酒館 VG CAFÉ 離家出走信義區　與 Johnnie Walker 期間限定企劃超展開►►►

今夏最後的微醺時刻　留不住的餐酒館WE BISTRO夏末熄燈倒數►►►

欲知更多相關訊息請洽 https://www.facebook.com/JohnnieWalkerTaiwan

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關鍵字：威士忌,JOHNNIE WALKER,VG café,期間限定,餐酒館,BISTRO

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