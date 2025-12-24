　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

還沒發表就能上手！iPhone摺疊機已能3D列印實體模型

▲▼3D列印iPhone摺疊模型機。（圖／MakerWorld）

▲3D列印iPhone摺疊模型機。（圖／MakerWorld）

記者吳立言／綜合報導

蘋果首款可摺疊 iPhone 傳聞已久，外界普遍預期，這款被稱為 Apple iPhone Fold 的新機，最快將於 2026 年 9 月登場。依目前流出的消息推測，裝置摺疊時螢幕約 5.4 吋，展開後則可達 7.6 吋，定位介於手機與小型平板之間。

玩家先出手，1：1 實體模型可直接列印

在官方尚未釋出任何實體資訊前，已有 3D 設計師搶先動手。MakerWorld 平台用戶 Subsy 近日上傳一款 iPhone Fold 的 1：1 3D 列印模型，讓有 3D 印表機的玩家，能提前感受傳聞中摺疊 iPhone 的實際尺寸。

CAD 洩漏是真是假？其實只是概念設計

Subsy 表示模型「參考近期流出的 CAD 圖」，不過目前並無可信的官方 CAD 檔外流。先前網路流傳的相關圖樣，後續已被證實是 MacRumors 讀者 iZac 於今年 5 月自行製作的概念渲染，並非供應鏈或蘋果內部文件。

尺寸貼近傳聞，但細節仍可能大不同

iZac 當時設定的規格為摺疊狀態 5.5 吋、展開後 7.76 吋，與目前多數爆料數據相當接近。不過外界普遍認為，最終量產版本在轉軸結構、相機模組配置與整體工藝設計上，仍可能與這類民間模型存在明顯差異。

儘管如此，這類 3D 列印假機仍被不少果粉視為「搶先體驗」的方式，可直觀比較摺疊 iPhone 與現有機型的尺寸差距。隨著時間接近 2026 年，市場預期更精確的 CAD 圖與工程機模型，將陸續浮出水面，iPhone Fold 的真正樣貌也將逐步明朗。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

距離正式發表仍有一段時間，但關於蘋果下一代旗艦手機的爆料已陸續浮上檯面。最新消息指出，預計於 2026 年秋季亮相的 iPhone 18 Pro 系列，將在外觀設計、晶片製程、影像功能與續航表現等多個面向帶來顯著升級。

摺疊iPhone3D列印蘋果新機iPhoneFold手機模型

