3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Gmail終於能改名字　Google測試開放@gmail.com前綴更換

▲▼Google,Gmail。（圖／記者吳立言攝）

▲Google測試開放@gmail.com前綴更換。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Google 近期在官方支援文件中透露，正測試一項全新機制，未來用戶有機會直接修改 @gmail.com 的電子郵件「前綴名稱」，不必再為了改信箱而重新申請帳號。

根據 Google 支援頁面內容顯示，這項功能將以「逐步開放」方式推送，允許用戶把現有的 @gmail.com 信箱，改成另一個不同前綴、但仍以 gmail.com 結尾的新地址。目前相關說明僅出現在部分語系頁面，顯示功能尚未全面上線。

不用換帳號，舊信箱直接變成別名

文件指出，完成修改後，原本的 Gmail 地址會被設為「別名信箱」。新、舊兩個地址可同時收信、共用同一個收件匣，也都能用來登入 Gmail、Google 地圖、YouTube、Google 雲端硬碟等服務，帳號資料與權限完全不受影響。

一年只能改一次，最多可擁有 4 個前綴

Google 也為這項彈性機制設下限制。每次成功修改 Gmail 前綴後，使用者需等待 12 個月才能再次變更；同一帳號最多可修改 3 次，代表最多可同時擁有 4 個不同前綴的 @gmail.com 地址。

歷史資料不全改，舊地址仍永久保留

官方提醒，部分在修改前建立的內容，例如舊版行事曆邀請或歷史紀錄，可能仍會顯示原本的 Gmail 地址。此外，舊信箱將永久保留給原使用者，不會重新釋出給其他人註冊，確保帳號識別不被混用。

雖然這項功能尚未正式對外公告，但支援文件已完整揭露操作流程。待功能全面推出後，用戶可直接透過「Google 我的帳戶」頁面，自行調整 Gmail 電子郵件前綴，外界預期相關細節將於近期公布。

12/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

Gemini Pro年費限時優惠享58%折扣

Gemini Pro年費限時優惠享58%折扣

Google近期針對旗下生成式 AI 服務推出年度訂閱優惠，「Gemini Pro」方案主打 58% 折扣，年費由原價新台幣 7,800 元降至 3,250 元，訂閱效期為 12 個月，並開放最多 5 位使用者共用，同時納入 Google One 的 2TB 雲端儲存空間。

NotebookLM傳將推出AI講課模式

NotebookLM傳將推出AI講課模式

Google將永久停用暗網報告

Google將永久停用暗網報告

NotebookLM新增資料表功能

NotebookLM新增資料表功能

Gemini 3家族正式成形！三種模式怎麼選

Gemini 3家族正式成形！三種模式怎麼選

Gmail前綴更換Google信箱改名帳號管理

