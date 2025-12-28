人妻超商抓偷拍狂！色狼身分竟是台南警　他喊冤：有拍出去被撞死

▲台南市警三分局爆出員警涉嫌偷拍超商取貨的人妻，檢方訊後無保請回。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南一名人妻日前在Threads上PO文控訴，在超商取貨時疑似被偷拍，當下男子信誓旦旦稱沒偷拍，但警方調閱監視器後發現男子拿著手機往裙底伸去，人妻因而氣憤提出妨害秘密、性騷擾告訴。據悉，犯嫌疑似正是台南第三分局楊姓員警，第三分局回應，楊員訊後已無保請回，後續會將手機送鑑定還原，釐清案情。

人妻控訴，她在取貨時一名男子以問問題為由故意貼上來，結完帳後感覺男子依舊貼自己很近，轉頭一看竟發現他的手機鏡頭朝上放在她裙子下方，她立刻抓住手質問是否在偷拍，男子堅持否認，更直言「如果有偷拍我出去被車撞死」，卻不願意把手機拿出來自清。

不料，當男子聽到對方要找老公來，卻試圖逃跑，最終跑進超商廁所裡躲藏，警方獲報到場拿手機查看後，已無任何偷拍照片。但警方調閱監視器畫面發現，男子確實拿手機往人妻裙底伸去，她因此提出妨害秘密與性騷擾告訴。

然而，該名涉案男子身分正是台南市警三分局30多歲楊姓員警，第三分局回應，雖監視器畫面疑似有偷拍行為，但手機內並未發現偷拍照片，且楊員堅決否認有偷拍行為，並自願同意進行手機鑑識還原，惟當事人堅持提告，警方查扣楊員手機，將依法送請鑑定還原，以進一步釐清案情，全案由永康分局依妨害秘密罪嫌移送台南地檢署偵辦。

楊員經檢察官訊後無保請回，第三分局表示，將持續關注後續偵審情形，秉持「警紀警辦」、「勿枉勿縱」、「不護短」態度，若楊員確實發現涉有不法，將從嚴究辦。

據了解，永康分局將楊員手機查扣送驗，鑑識報告指手機並無拍攝相關照片或影片之還原紀錄，而楊姓員警表示當下因為緊張，加上他解釋不清楚，以為躲進廁所就不會找他麻煩，目前相關資料已併送檢察官偵辦釐清中。