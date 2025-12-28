高雄白車撞斷電桿！駕駛恍神釀禍影片曝　9消防員汽機車遭殃

記者許宥孺／高雄報導

高雄市橋頭區昨（27）日發生一起車禍！一名張姓男子駕車行駛至橋頭消防隊前，因一時恍神，不慎偏離車道，先是撞斷電線桿後，整部車又衝進消防隊停車棚架，造成消防員私人代步工具8部機車、1部自小客車受損，張男則因受撞擊胸部挫傷，被送醫救治。

▲離譜畫面曝！高雄男恍神暴衝撞斷電桿。（圖／記者許宥孺翻攝）



27日上午11點多，消防局橋頭分隊、甲圍派出所員警突然聽到路邊傳出巨大撞擊聲，警消往外探頭一看，發現一部白色轎車撞上消防栓、電線桿，電桿整根倒塌砸向後方的鐵棚架，造成多部汽、機車受損。

救護人員將白色轎車駕駛救出，發現駕駛的胸部因受猛烈撞擊，撞至方向盤導致受傷，警方現場對駕駛進行酒測，沒有檢出酒駕行為，隨後由救護人員將他送醫救治。

▲▼轎車一路衝撞進消防隊停車棚，造成9名消防員私人車輛受損。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，肇事的69歲張姓男子當時駕車沿甲樹路由南往北方向直行，行經消防隊前時，疑似一時恍神偏離車道，接連撞擊路旁消防栓、電桿、鐵棚架，並波及停放於路旁的8部機車及1部自小客車，9部車輛都是消防人員私人車輛，造成多車與公共設施毀損。詳細肇因則將由交通大隊分析鑑定。