地震秒衝房間找老婆！2寶爸嚇到忘記小孩　42秒片逾35萬人次瀏覽

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，全台明顯有感，許多民眾在睡夢中嚇醒。一名2寶媽網友上傳監視器畫面表示，本身就非常害怕地震的老公，在地震第一時間居然是衝到房間找她，讓兩個孩子留在客廳「感受地震」，引發網友熱議。

▲網友分享，地震發生當下，老公嚇到略過小孩衝進房間找她。（圖_chen11.23授權提供，下同）



地震來襲，原PO老公嚇到衝進房間



ETtoday新聞雲經網友_chen11.23同意分享影片內容，原PO在Threads上公開老公遇到地震時驚慌的過程，監視畫面顯示，當時老公與2個兒子在客廳吃宵夜，最後一口宵夜接近嘴邊時，老公停頓了一下，接著感受到搖晃，隨即一口塞進宵夜，跳起來衝向房間找她，留下2個兒子愣在原地。

隨著主震到來，老公一下衝到門口一下衝往房間，一瞬間似乎嚇到把孩子都忘了，後來小兒子跟著驚慌的衝到房間裡，大兒子也跟了進去，事後讓原PO忍不住直呼，「爸爸第一時間居然衝房間找我，讓小孩自行感受地震？」

該則貼文5小時內吸引超過35萬次瀏覽，並引發網友熱議。原PO解釋，老公本來就是非常害怕地震的人，人生從沒遇過這麼大的地震，當下還以為是怪物來襲，衝進房間是要告訴她「地震了」，跑出房間發現搖得更厲害，於是又跑回去，「但他有記得開門已經很棒了」、「目前一家四口睡在一起，沒事的。」她也分享兒子因為驚嚇過度而發燒，體溫高達39.1度，讓人相當心疼。

網友紛紛留言，「哈哈哈爸爸到底在忙什麼」、「老婆是真愛，孩子是意外」、「原來是衝進房間找妳，不是啊！應該帶著小孩一起找才對啊哈哈哈！」



