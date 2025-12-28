宜蘭7.0地震釋放16顆原子彈威力　專家：強震周期要重新計算

▲地震專家郭鎧紋表示，宜蘭近海7.0地震，是兩個板塊擠壓造成。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭近海在27日深夜11時5分發生規模7.0地震，全台都感受到地震搖晃威力，這是今年第一起規模7地震。地震專家郭鎧紋表示，這是今年第一起規模7地震，相當於16顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成，而上一次規模7以上地震是去年0403花蓮地震，這次地震後，強震周期要重新計算。

宜蘭近海在27日深夜11時5分發生規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3 公里 ，宜蘭近海，但地震深度達72.8公里，屬於深層地震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署資訊，這起地震觀測到的最大震度為4級，出現的地區為宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河。

地震專家郭鎧紋表示，這是今年第一起規模7地震，上一次規模7以上地震是去年0403花蓮地震，規模7地震相當於16顆原子彈威力，因為震央比較深，地震原因是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成，和今年8月27日發生在龜山島旁邊的地震成因一樣。

郭鎧紋指出，截至宜蘭近海7.0地震之前，台灣已有632天未發生規模6.5以上地震，上一次就是去年花蓮0403地震，已超過平均間距397天，但這次地震後，強震周期要重新計算。預估未來該地區還會有餘震，如同氣象署所言，預估未來一周會有規模5.5到6餘震。