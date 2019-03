台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

▲軟體工程師Robert Ou在推特發文問為何這麼多人使用「ji32k7au4a83」當密碼。(圖/CFP)

科技中心/綜合報導

乍看之下「ji32k7au4a83」可能是一組安全的密碼,它沒有規則,看起來僅是一串毫無意義的英數串,但根據密碼資料庫「Have I been pwned」(HIBP)的統計,該組密碼的出現頻率著實超過了預期,而事實上,這是一組只有台灣人才能解讀的密碼。

Fun thing I learned today regarding secure passwords: the password "ji32k7au4a83" looks like it'd be decently secure, right? But if you check e.g. HIBP, it's been seen over a hundred times. Challenge: explain why and how this happened and how this password might be guessed