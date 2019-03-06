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台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲軟體工程師Robert Ou在推特發文問為何這麼多人使用「ji32k7au4a83」當密碼。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

乍看之下「ji32k7au4a83」可能是一組安全的密碼，它沒有規則，看起來僅是一串毫無意義的英數串，但根據密碼資料庫「Have I been pwned」（HIBP）的統計，該組密碼的出現頻率著實超過了預期，而事實上，這是一組只有台灣人才能解讀的密碼。

Have I been pwned統計顯示，「ji32k7au4a83」這組密碼已在該網站上出現過141次，這組亂碼的出現頻率超出了軟體工程師Robert Ou的預期。他在推特上發文提出疑問，不僅吸引了近千名網友轉推，也釣出不少台灣人上前的回覆。原來「ji32k7au4a83」就是在英文鍵盤上打上用注音符號打出「我的密碼」。

這則推文的熱門程度使Gizmodo、The Verge等國外媒體的報導，相關報導針對注音符號輸入法都做了詳盡的解說。用注音輸入密碼對台灣人來說似乎並不陌生，透過HIBP可以發現，許多用類似方式設定的密碼其實不少，包括「我愛你」的「ji394su3」就被使用了2萬1709次，而「密碼」的「au4a83」也被使用了1495次。從HIBP上的統計即可得知這仍算是一種不良的密碼習慣，因此，雖然用注音輸入法設定的密碼，國外駭客難以破解，但安全性仍不足。

▼國外科技網站Gizmodo解釋，用注音輸入法打出「ji32k7au4a83」的邏輯。（圖／截自Gizmodo）

▲▼國外科技網站解釋如何用注音輸入法打出「ji32k7au4a83」。（圖／截自Gizmodo）

網路安全公司SplashData建議民眾，以12個或以上的字符來組合自己的密碼，可以是短語或者混合字符，並為每個不同的網站設計不同的密碼，以確保駭客縱使破解了你其中一組密碼，也無法登入你的其他帳戶，另外也可使用密碼管理器來組織密碼，生成安全的隨機密碼來保障個人的資產及身分安全。

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關鍵字：密碼,資安,注音符號,注音輸入法

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