更多細節曝光！三星人造人計畫Neon能自行生成表情、動作　外型超逼真

記者王曉敏/綜合報導

三星日前揭露將在2020年的消費電子展(CES)上推出一款名為Neon的「人造人(artificial human)」,但並未進一步透露相關產品資訊,吊足了人們的胃口。不過Neon負責人稍早前在推特曝光了更多細節,目前已確認Neon正在創造逼真的虛擬人形。

三星自去年年末開始便一直替旗下的Neon計畫宣傳,是由三星位於美國的STAR實驗室(Samsung Technology and Advanced Research Lab)所開發,負責人為三星最年輕的全球副總裁Pranav Mistry。三星先前曾強調該產品與旗下的虛擬助理Bixby「無關」,並稱其將是一款「人造人」產品,能透過多種語言與人類自然互動。

外界猜測,三星可能正在打造可用於娛樂及商業目的的逼真擬人形象,作為導覽員或接待員等。而稍早Mistry的推特發文則進一步證實了這項說法。

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd