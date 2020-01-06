更多細節曝光！三星人造人計畫Neon能自行生成表情、動作　外型超逼真

▲三星「人造人（artificial human）」Neon計畫與逼真的擬人形象有關。（圖／翻攝自Twitter／Pranav Mistry）

記者王曉敏／綜合報導

三星日前揭露將在2020年的消費電子展（CES）上推出一款名為Neon的「人造人（artificial human）」，但並未進一步透露相關產品資訊，吊足了人們的胃口。不過Neon負責人稍早前在推特曝光了更多細節，目前已確認Neon正在創造逼真的虛擬人形。

三星自去年年末開始便一直替旗下的Neon計畫宣傳，是由三星位於美國的STAR實驗室（Samsung Technology and Advanced Research Lab）所開發，負責人為三星最年輕的全球副總裁Pranav Mistry。三星先前曾強調該產品與旗下的虛擬助理Bixby「無關」，並稱其將是一款「人造人」產品，能透過多種語言與人類自然互動。

外界猜測，三星可能正在打造可用於娛樂及商業目的的逼真擬人形象，作為導覽員或接待員等。而稍早Mistry的推特發文則進一步證實了這項說法。

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020

Mistry推文指出，「Core R3」技術現在已可「自行創建新的表情、新的動作、新的對話（甚至在印地語中也是如此），與原始捕獲的數據完全不同。」並將在CES上演示。

上周末有網友在Reddit上發文，曝光其於網站的源代碼上找到疑似為該項目未公開的影片，雖然目前已被刪除，但仍有影片被上傳至YouTube。根據影片內容，Neon可以呈現不同外貌的人，包括性別、膚色，其表情及肢體語言看起來都十分逼真。

目前針對Neon仍有幾個關鍵問題待解，包括：這些「人造人」有多大程度是由電腦生成？或是基於真實影像製作動畫而形成的高保真影像？另外，更重要的是，這些「人造人」在說話及情緒方面的表現如何？

Mistry將於美國當地時間1月6日在CES上為Neon辦一場專門活動，此前，他曾在一次採訪中曾表示，他認為「數位人類」（Digital Human）將成為2020年的主要技術之一。

「電影充滿了將AI帶入我們世界的例子，如在《銀翼殺手2049》中，K與他的AI全息投影Joi為男女朋友關係。雖然電影可能會破壞我們的現實感，但『虛擬人』或『數位人』將成為現實。」Mistry指出，數位人可以擴展成各種不同角色，成為我們日常生活的一部分，如「虛擬新聞主播、前台接待員甚至是 AI 電影演員等。」

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