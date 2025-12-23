向好友傳送淫穢訊息也犯法？中國新法上路引熱議

▲中國明年新法實施，私聊傳淫穢訊息也違法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳立言／綜合報導

中國新版《治安管理處罰法》將於 2026 年 1 月 1 日正式施行，其中針對「傳播淫穢資訊」的規範明顯收緊，引發外界高度關注。新法最大變化在於，不再區分公開或私人場景，即便只是私下聊天、傳送不雅照片或影片，只要遭到檢舉並經查證屬實，仍可能面臨行政處罰。

私聊不再是灰色地帶

根據修訂後條文，只要透過網路、即時通訊軟體或其他通訊工具傳播淫穢內容，皆納入治安管理處罰範圍。無論是在微信群、QQ群，或是一對一私訊，只要構成「傳播行為」，就不再僅是道德層次問題，而是可能直接觸法。對此，有網友半開玩笑地表示，新規上路後，連私訊都可能踩線，「以後是不是只能直接面交？」

拘留、罰鍰處分同步加重

依照規定，情節較重者可處 10 至 15 日拘留，並得併科 5,000 元人民幣以下罰鍰；情節較輕者，則可能處 5 日以下拘留，或處以 1,000 至 3,000 元人民幣罰款。即使未涉及營利，只要傳播事實成立，仍有受罰風險。

司法實務中，過去已有多起案例顯示，即便是私下轉傳色情影片，也可能被追究責任。例如透過微信向朋友大量轉傳不雅影片，或在群組內放任成員分享色情內容，除實際傳播者外，群組管理者也可能因未盡管理責任而遭處分。

情節嚴重恐升高為刑責、涉及未成年人從重處罰

若傳播行為涉及人數眾多、內容數量龐大，或與牟利行為相關，案件可能不再僅止於行政處罰，而是直接升高為刑事責任，依《刑法》中的傳播淫穢物品罪，甚至傳播淫穢物品牟利罪論處，刑度明顯更為嚴重。

新法也特別強調，若淫穢內容涉及未成年人，將依法從重處理，並與未成年人保護相關法規銜接，顯示官方對此類行為採取零容忍態度。

整體來看，這次修法被視為補齊網路時代的法律灰色地帶，明確宣示無論公開或私聊、是否牟利，只要涉及淫穢內容傳播，都可能面臨法律後果，未來相關執法尺度勢必更加嚴格。