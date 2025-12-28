宜蘭最接近震央「測得4級」　專家：震源較深

▲昨晚發生規模7強震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

昨（27）天深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，最大震度4級，全台有感，深度72.8公里，屬於中層地震。專家表示，主因地震深度較深，接近震央位置測得的震度沒有想像中大，過去多是淺層地震較容易產生災害。

昨天晚間台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，最大震度為4級，出現在宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣大學地質系名譽教授陳文山表示，昨天地震主要是因為深度比較深，在接近震央測得的震度沒有想像中大，而每個震度都是一個範圍區間，因此雖然昨天宜蘭測得震度與其他地區都是4級，但可能還是在4級區間內相對較強的震度。

陳文山說明，影響地震震度主要有3個原因，第一，越接近震央或震源，震度一定較大；第二，震度大小與當地土質及底下岩層有關，若是平原區為鬆軟的泥沙層，搖晃程度就會較大，也就是所謂的盆地效應；另外，若該地區為高樓，高樓層與低樓層的感受度也會不同。

他指出，宜蘭外海一帶常見的除了有深度60公里以上的隱沒帶地震，還有深度30公里以內的淺層地震，前者為板塊隱沒到深處所致，後者主因地殼破裂形成，其中，淺層地震較容易對地表產生災害，過去100年宜蘭外海地震所產生的災害。都是由深度30公里內的地震造成。

回顧過去幾起規模7以上地震，陳文山也說，地震還是無法預測，但台灣從1896年就有地震儀，是世界上紀錄地震時間相對長的國家，而規模7以上地震中，若震央在陸地上就容易有災害。台灣過去100年大約有發生10次左右，平均1、20年一次，但沒有一定規律，上次是去年0403地震，再來就是1999年921地震，兩者間隔20幾年。

他表示，發生在海域的規模7以上地震數量就比較多，且都是在東部，因為東部是碰撞及隱沒帶，地震機率高、周期較短，平均5、6年或7、8年就有一次，包括宜蘭、花蓮及台東外海都有。