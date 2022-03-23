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打開靜音、睡眠「國家警報不會響？」錯了　警示音從這裡設定

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有人被地震震醒後納悶，為何國家級警報沒響？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（23）日凌晨1時41分國家警報大響，一堆人瞬間嚇醒，卻發現好像沒什麼事發生，還在一臉懵的時候，突然地震就來了，讓許多網友驚呆，「（警報）真的比地震還快！」不過，也有不少人表示，因為設定靜音和睡眠模式，結果國家警報就沒響，認為警報要強制覆蓋手機的設定，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「靜音模式下收不到警報」，說iPhone切成靜音模式的話，好像收到國家級警報也不會響，「國家級警報應該要強制覆蓋手機的靜音設定吧？」也有人在iOS板上發問，「國家級警報提示聲設定」，想知道如果打開iPhone機身左側的靜音鍵，國家警報提示音還會不會響起，還是只有震動？

貼文一出，就有人也秒舉手，「我是靜音+勿擾，只有震動沒有響耶」、「我沒關靜音也沒飛航，通知都打開，但是沒響，只有通知中心有橫幅」、「我是靜音+勿擾後只有震動，完全是被地震震醒，沒被警報叫醒，也很煩惱要怎麼設定，讓緊急警報是可以無視所有靜音規則的？」

不過，也有網友直呼奇怪，「靜音+勿擾照響」、「關靜音一樣響爆」、「我開靜音模式，可是有收到」、「我跟老公都有收到捏！靜音+勿擾」、「我的iPhone開勿擾有叫哦」、「奇怪了，我睡眠模式有響的說。」還有人猜測，「紅明顯，手機有好幾個訊息通道可以收到國家級警報，只有其中幾個會強制響鈴，這次這個應該不是走強制響鈴通道的？」

▲▼政府警示設定。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲建議打開政府警示中的「警訊通知」和「緊急警報」。（圖／記者鄺郁庭攝）

至於到底該怎麼辦，就有人在留言處分享可能的解法，「你到手機設定的應用程式通知＞緊急警報，裡面可以調整成即使靜音勿擾也會響」、「安卓沒響。剛剛去設定看真的沒有完全開權限，趕緊全部打開」、「應用程式與通知＞無線緊急警報＞緊急警示＞忽略勿擾模式設定。它原本就是開了的話，還要再點進去確認細項才行唷！」

實際照著建議操作，iPhone手機進入通知，滑到最底下後，會出現「政府警示」欄位，分別可以設定是否打開「警訊通知」、「緊急警報」及「每月測試用訊息」。也就是說，其實有沒有警示音應該與當下模式無關，不管是靜音、勿擾模式，只要這邊設定有打開，就會發出警示聲。

另外，因為不同牌的Android手機可能會有不同設定，若通知處沒有可以更改的地方，有可能要改找「安全性與緊急援助」，進入後選擇「無線緊急警報」，除了打開緊急警報及警訊通知，底下「警示偏好」處還可以設定是否要震動和提醒音。

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地震國家級警報靜音勿擾睡眠設定通知警示PTT

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