國家級警報「先搖再響」15秒才發　氣象署揭原因：震源較深

▲宜蘭外海發生規模7.0地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

27日深夜11時05分宜蘭外海發生芮氏規模7地震，氣象署於15.2秒後發出國家級警報，幾乎全台都收到，第二報更對離島加發國家級警報。至於警報為何15.2秒過後才發出，氣象署表示，主要是地震深度較深且在外海。

地震測報中心科長陳達毅說明，晚間發生規模7.0地震，位置為宜蘭外海，深度達72.8公里，與菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，因菲律賓海板塊往北隱沒，地震發生在板塊隱沒位置，加上地震深度很深，對台灣影響廣泛，北台灣、中台灣最大震度達4級，整個台灣有感，南部震度也有3級，氣象署也針對全台各縣市發布國家級警報。

陳達毅表示，該起地震各地搖晃時間，以震度最大4級的花蓮舉例，搖晃21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗搖晃10秒左右，這個地震對全台非常有感，搖晃時間持續有10秒。國家警報第一報在地震發生之後15.2秒幾乎對全台各縣市發布，第二報加發連江、金門、屏東、澎湖，連外島都發布國家級警報，第二報是在地震發生後的16.3秒，主要是地震深度比較深，且在外海。

陳達毅指出，過去發生的地震，最接近的是今年8月27日在宜蘭外海，發生一起規模6.1地震，深度108公里，跟這次地震類型相像，屬於板塊隱沒帶地震，深度相當深且位置接近，規模略小，兩起地震情況接近，而這起地震後，不排除一周內會有規模5.5到規模6餘震。

由於921大地震為規模7.3強震，陳達毅指出，去年0403花蓮地震規模7.2，接下來規模大於7.0的就是這一起，深度比較深且在外海，因此造成廣泛震動且時間長，但相對不會有太大災害，不過未來要多加小心餘震發展趨勢，要提高警覺、多加小心。